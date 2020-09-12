Людей нужно отделять от антикоррупционных институтов — генпрокурор

Международным партнерам Украины не следует беспокоиться о ситуации вокруг антикоррупционных институтов.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

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В частности, в интервью Шустеру Венедиктова, комментируя ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, призвала "отделять людей от институтов".

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами (антикоррупционными — Delo.ua) абсолютно никаких нет", — заявила она.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины сменило курс после избрания Президентом Украины Владимира Зеленского и теперь защищает интересы близкого к нему бизнесмена Игоря Коломойского — все старые связанные с ним дела забыты, а причин для возбуждения новых не замечают.

Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Артема Сытника директором НАБУ 16 апреля 2015 года. Этому предшествовал конкурсный отбор.

19 декабря 2019 года его внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В конце июня 2019 года Сытника вызвали для разговора о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Ранее экс-депутат Дмитрий Крючков обвинил директора НАБУ Сытника в получении $500 тысяч взятки.