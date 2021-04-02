Верховный суд обязал Кармазина опровергнуть распространенную им информацию против ICU

Верховный суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего вину общественной организации "Институт Права и Общества" (президент и соучредитель Юрий Кармазин) в распространении недостоверной информации о группе ICU. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, суд обязал "Институт Права и Общества" в лице Юрия Кармазина опровергнуть распространенную им в 2018 году информацию о якобы деловых связях ICU с американским бизнесменом Эллиотом Бройди и его компанией. В том числе, суд обязал ответчика опровергнуть информацию о якобы существовании консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был ранее доказан несколькими независимыми экспертизами.

"Как прежде ICU и заявляла, группа не имеет и никогда не имела никаких отношений, в том числе, договорных, с Эллиоттом Бройди или его бизнесом, представители ICU никогда не встречались с этим человеком и никогда не работали с ним или его компанией. Теперь же, согласно выводам и Верховного суда о заявлениях "Института Права и Общества", "распространенная информация является утверждением о фактах, которых не существовало", то есть утверждения, сделанные Кармазиным, оказались полностью голословными. Соответствующий вердикт, который является окончательным и не подлежит обжалованию, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений", — отмечают в компании.

Ранее, по этому инциденту Генеральная прокуратура Украины внесла в реестр досудебных расследований производство относительно Юрия Кармазина по ч. 2 ст. 383 — заведомо ложное сообщение о совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, в 2013 году Юрий Кармазин приобрел известность как "штатный истец Партии регионов". По искам Кармазина в начале 2013-го были изгнаны из парламента депутаты Павел Балога и Александр Домбровский, отказавшиеся входить в состав фракции Партии регионов. В конце того же года суд отменил регистрацию оппозиционного кандидата в депутаты парламента Виктора Романюка. Иск, поданный против него, был идентичен искам Кармазина. После Майдана Кармазин в судебном порядке пытался оспорить выборы президента и парламента, подача иска освещалась российскими СМИ. В 2016 году Кармазин публично выступил в защиту фигурантов "вертолетного дела" — близких к экс-главе Миндоходов Клименко налоговиков, которых ГПУ обвинила в обслуживании интересов самого Клименко и Сергея Курченко.

"Можно ли поставить крест на репутации Кармазина после этого дела? Нельзя, там не на чем ставить крест. Все знают, что такое Кармазин. Уже 17 лет. Зачем говорить про какую-то его антикоррупционную деятельность, вы посмотрите его биографию. Много лет человек участвует в многочисленных конфликтах и, как правило, всегда знает, с какой стороны ему быть. Воспринимают ли Кармазина всерьез? Нет, уже лет 12", — отмечал, в частности, политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Это не первый подобный случай в практике группы ICU, не терпящей клеветы в своей адрес. Ранее ICU выиграла судебный процесс в деле о защите деловой репутации у экс-нардепа Павла Костенко, обязав его опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о компании. Суды трех инстанций установили, что группа ICU не имеет отношения ни к одной из сделок, приписанных ей Костенко.