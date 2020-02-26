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В мире 1 час назад

Вьетнамские медики впервые в мире сделали пересадку конечности от живого донора

Врачи ожидают, что через шесть месяцев или год терапии пациент полностью выздоровеет

Вьетнамские медики впервые в мире сделали пересадку конечности от живого донора Вьетнамские медики впервые в мире сделали пересадку конечности от живого донора
Фото: Vietnam News

21 января вьетнамские врачи провели первую в мире трансплантацию руки человека от живого донора.

Об этом сообщает Vietnam News со ссылкой на Центральный военный госпиталь страны, в котором провели уникальную операцию.

По информации издания, 31-летний пациент Фам Ван Вонг в 2016 году сильно повредил кисть руки на работе, поэтому врачи ее ампутировали. В начале 2020 года в госпиталь поступил другой пациент, который повредил руку в области подмышки.

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Врачи не смогли спасти руку и ампутировали ее, но кисть была пригодной для пересадки. Мужчина, пожелавший остаться неназванным, согласился отдать Вонгу свою ампутированную руку.

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После 8-часовой операции 31-летний вьетнамец снова получил кисть руки. Он уже может работать левой рукой, например, способен держать вещи типа теннисного мяча.

Профессор Хоанг, который проводил операцию, ожидает, что через шесть месяцев или год терапии пациент полностью выздоровеет.

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