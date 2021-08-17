ВиДи Юникомерс не участвует в конкурсе на поставку инкассаторских авто ПриватБанку

Группа VIDI заявляет, что компания "ВиДи Юникомерс" не принимает участия в конкурсе на закупку инкассаторских авто ПриватБанком, условия которого, по мнению политэксперта Владимира Цыбулько, выписаны под компанию "ВиДи Юникомерс" или партнеров из их орбиты.

Об этом сообщает пресс-служба группы VIDI.

"Ни одно из предприятий, входящих в состав группы VIDI, никогда не осуществляло поставки специализированных автомобилей коммерческому банку ПриватБанк. Более того, хотим сообщить, что ООО "ВиДи Юникомерс", входящее в группу VIDI, не принимает участия в этой закупке", — говорится в заявлении компании.

В группе VIDI категорически не согласны с аргументами Цыбулько и считают, что его трактовка тендерных условий и выводы, которые он делает, не соответствуют действительности.

В качестве примера пресс-служба, в частности, указывает, что требование по максимальной мощности двигателя не "не менее 130 лошадиных сил", как указывает эксперт, а "более 130 лошадиных сил".

"Автомобили марок Peugeot и Citroën обладают мощностью именно 130 лошадиных сил, то есть для нас этот параметр также является дискриминационным, и мы уже подали соответствующую жалобу Заказчику закупок", — говорится в заявлении группы.

Что касается грузоподъемности не менее 1600 кг, то, как отметили в группе VIDI, под такие параметры попадают не только Peugeot и Citroën, но и Mercedes-Benz, MAN, Volkswagen. Также, как отмечают в пресс-службе VIDI, анализ технических параметров проводился, скорее всего, по общедоступным прайс-листам, тогда как дилеры и дистрибьюторы имеют возможность обратиться на заводы-изготовители и заказать специально подготовленную партию авто с усиленной подвеской, чтобы попасть под требуемые параметры.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, не соответствует действительности утверждение, что если сложить все параметры, отрицаются практически все представленные на рынке модели, за исключением автомобилей Peugeot и Citroën.

"Согласно официальной информации импортера, автомобили марок Peugeot и Citroën в Украине только в кузове длины и ширины L1H1 соответствуют требованиям тендерной документации по грузоподъемности, но эти автомобили не проходят по объемам внутреннего пространства цельнометаллического фургона и параметрам сейфа", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее политэксперт Владимир Цыбулько заявил, что техническое задание на поставку бронированных инкассаторских автомобилей в рамках объявленного ПриватБанком тендера создает неконкурентные условия для участников торгов и позволяет говорить, что они разработаны под конкретного участника.

"Учитывая, что рынок спецтранспорта не слишком широкий, есть большая вероятность того, что можно предусмотреть и победителя тендера с такими требованиями — это компания "ВиДи Юникомерс", которая входит в ViDi Group Виталия Джуринского, или партнеры из их орбиты", — заявил он.