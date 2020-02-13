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В мире 1 час назад

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи, поскольку у него есть "информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана"

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Айсултан Назарбаев. Фото: Facebook

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища. Об этом сообщает РБК.

Свое решение Айсултан объяснил давлением со стороны семьи Назарбаевых, поскольку, как он утверждает, у него есть "информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и о "миллиардах долларов, украденных у народа".  

По словам Айсултана, после "убийства" акционера "Нурбанка" и бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — "начала закулисную войну" против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в 445 млн долларов).

Отметим, что Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007 году Алиева — крупного акционера "Нурбанка" — обвинили в похищении руководителей этого кредитного учреждения. По версии следствия, Алиев требовал переоформить на себя активы банкиров. Он скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан; его выдачи требовал Казахстан.

29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания) и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 года Айсултана Назарбаева в Великобритании приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского в момент, когда сотрудник Скотленд-Ярда помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, а также штраф на сумму 6 тысяч фунтов.

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