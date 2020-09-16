Общество 1 час назад

Вперше фінальна церемонія премії для журналістів Presszvanie відбудеться онлайн

Цьогоріч у премії взяли участь 149 номінантів у 20 номінаціях, а всього членами журі було оцінено 409 матеріалів

Вперше фінальна церемонія премії для журналістів Presszvanie відбудеться онлайн Вперше фінальна церемонія премії для журналістів Presszvanie відбудеться онлайн

Сьогодні, 16 вересня 2020 року, пройде ювілейна 15-та церемонія нагородження Presszvanie. Вперше в історії конкурсу щорічне гучне свято фінальної церемонії відбудеться в онлайн форматі. Про це повідомили організатори заходу.

Там підкреслили, що цьогоріч у премії взяли участь 149 номінантів у 20 номінаціях. 409 матеріалів було оцінено 34 членами журі. 177 ЗМІ з усієї України зареєстровано на сайті Presszvanie у цьому сезоні.

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Головна інтрига церемонії — нова номінація "За внесок у розвиток журналістики". Зараз за перемогу в ній змагаються генеральний директор інформагентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова та засновниця "Української правди" Олена Притула.

Номінація визначає професіоналів, які "з нуля" побудували медіаринок незалежної України та продовжують його вибудовувати.

Пряму трансляцію церемонії нагородження Presszvanie можна подивитися 16 вересня о 19:30 на YouTube-каналі премії.

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"Приєднуйтеся та підтримуйте своїх фаворитів! І не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнатися переможців. До зустрічі на онлайн-церемонії!", — прокоментували організатори івенту.

Нагадаємо, Presszvanie — щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована у 2005 році та проходить під егідою громадської організації "Пресзваніє Україна".

Мета організації — сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших. Проєкт має два основні напрямки діяльності: нагорода та освітня платформа для журналістів.

Медіа партнерами заходу виступили: Delo.ua, MMR, Фокус, Інтерфакс-Україна, В сухому залишку, Типові Журналісти, Happy Monday. Партнерами освітнього напрямку стали Смарт-Холдинг та Метінвест.

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