Оголошено лідерів голосування на здобуття журналістської премії Presszvanie

Організатори журналістської премії Presszvanie оголосили лідерів голосування на здобуття премії. Про це повідомили представники заходу.
До шорт-листу увійшли журналісти й редактори, які набрали найбільшу кількість балів — втім, імена претендентів на перемогу зараз розташовані за алфавітом, а не за результатом оцінювання.
Після оголошення переможців на церемонії нагородження, всі оцінки журі будуть знаходитися у відкритому доступі на сайті премії. Організатори обіцяють повідомити дату церемонії нагородження додатково, як тільки нормалізується ситуація з пандемією та будуть дозволені масові заходи.
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Номінація "Кращий редактор"
• Андрій Юхименко, The Page
• Віталій Сич, Новое Время
• Оксана Павленко, The Devochki
• Сергій Сидоренко, Європейська правда
Нагадаємо, Presszvanie — щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована у 2005 році та проходить під егідою громадської організації "Пресзваніє Україна", мета якої — сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших. Проєкт має два основні напрямки діяльності: нагорода та освітня платформа для журналістів.
Медіа-партнерами заходу виступають: Delo.ua, MMR, Фокус, Інтерфакс-Україна, У сухому залишку та Типові Журналісти.
Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг та Метінвест.