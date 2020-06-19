Оголошено лідерів голосування на здобуття журналістської премії Presszvanie

Організатори журналістської премії Presszvanie оголосили лідерів голосування на здобуття премії. Про це повідомили представники заходу.

До шорт-листу увійшли журналісти й редактори, які набрали найбільшу кількість балів — втім, імена претендентів на перемогу зараз розташовані за алфавітом, а не за результатом оцінювання.

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Після оголошення переможців на церемонії нагородження, всі оцінки журі будуть знаходитися у відкритому доступі на сайті премії. Організатори обіцяють повідомити дату церемонії нагородження додатково, як тільки нормалізується ситуація з пандемією та будуть дозволені масові заходи.

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• Віталій Андронік, Сегодня

• Денис Пристай, Суспільне

• Марія Бабенко, Фокус

• Надія Михальчук, Delo.ua

• Ольга Пташка, БІЗНЕС

Номінація "Агропромисловий комплекс"

• Анна Назаренко, Agrar Medien Ukraine

• Анна Омбоді, Latifundist

• Наталія Лошакова, Delo.ua

• Олена Нінуа, Agroexpert

• Ольга Шульга, The Page

Номінація "Промислове виробництво: ГМК та промисловість"

• Віктор Авдєєнко, Апостроф

• Олена Голубєва, 112.ua

• Ольга Кравченко, UAprom.info

• Юрій Григоренко, ГМК-Центр

Номінація "Телекомунікації та IT"

• Андрій Зінченко, БІЗНЕС

• Антон Кобилянський, позаштатний журналіст

• Вікторія Новікова, позаштатна журналістка

• Ігор Токар, Радіо Свобода

• Ірина Керст, 1+1

• Ната Штука, Forbes Ukraine

Номінація "Споживчі ринки"

• Альона Захарова, Українські Новини

• Марія Бабенко, Фокус

• Ольга Пташка, БІЗНЕС

• Сергій Васильєв, позаштатний журналіст

• Тетяна Грішина, Конкурент

Номінація "Транспорт"

• Віталій Андронік, Сегодня

• Ната Штука, Forbes Ukraine

• Оксана Гришина, позаштатна журналістка

• Ольга Кравченко, UAprom.info

• Ольга Шульга, The Page

• Юрій Григоренко, ГМК-Центр

Номінація "Енергетика"

• Дмитро Бунецький, Delo.ua

• Олена Голубєва, 112.ua

• Ольга Пташка, БІЗНЕС

• Ярослав Самолюк, позаштатний журналіст

Номінація "Нерухомість"

• Ірина Настич, Property Times

• Євгенія Селезньова, Часопис Простір

• Оксана Гришина, позаштатна журналістка

• Юрій Григоренко, ГМК-Центр

Категорія "Соціум"

Номінація "Якість життя: суспільство та соціальні ініціативи"

• Аліна Кондратенко, Insider

• Анастасія Дзюбак, позаштатна журналістка

• Анастасія Магазова, Радіо Свобода

• Ольга Омельянчук, Радіо Свобода

• Світлана Ославська, Reporters.media

Номінація "Охорона здоров'я"

• Анастасія Іванців, LB.ua

• Галина Ковальчук, Фокус

• Кирило Бескоровайний, Куншт

• Тетяна Капустинська, Platfor.ma

Номінація "Спорт"

• Галина Максимчук, Район.in.ua

• Дмитро Кузубов, позаштатний журналіст

• Наталія Патрікєєва, позаштатна журналістка

• Оксана Швед, позаштатна журналістка

• Тетяна Гордієнко, WoMo

Номінація "Екологія"

• Ганна Аргірова, позаштатна журналістка

• Дмитро Кузубов, позаштатний журналіст

• Людмила Арсенюк, Куншт

• Оксана Расулова, позаштатна журналістка

• Тетяна Капустинська, Platfor.ma

Категорія "Культура"

Номінація "Lifestyle: харчування, туризм, мода"

• Анастасія Дзюбак, позаштатна журналістка

• Віра Курико, позаштатна журналістка

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• Ольга Усачова, Mind.ua

• Роксана Рублевська, позаштатна журналістка

• Ярослава Куцай, позаштатний журналіст

Номінація "Кіно та театр"

• Вікторія Новікова, позаштатна журналістка

• Дарія Бадьор, LB

• Олександр Перемот, Сегодня

• Роксана Рублевська, позаштатна журналістка

• Сергій Васильєв, позаштатний журналіст

• Тетяна Гордієнко, WoMo

• Юлія Манукян, Часопис Простір

Номінація "Музика"

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• Галина Глеба, PinchukArtCentre

• Дарія Бадьор, LB.ua

• Олексій Батурін, Фокус

• Роксана Рублевська, позаштатна журналістка

Номінація "Видавнича справа та література"

• Віталіна Макарик, Читомо

• Марина Мойнiхан, позаштатна журналістка

• Микола Тимошик, позаштатний журналіст

• Роксана Рублевська, позаштатний журналіст

• Юстина Довбуш, позаштатна журналістка

Номінація "Візуальне мистецтво"

• Галина Глеба, PinchukArtCentre

• Дмитро Кузубов, позаштатний журналіст

• Катерина Яковленко, позаштатна журналістка

• Ксенія Білаш, LB.ua

• Ярослава Куцай, позаштатний журналіст

Категорія спеціальних номінацій

Номінація "Відкриття року"

• Андрій Зінченко, БІЗНЕС

• Василь Михальчук, Delo.ua

• Ірина Маслюкова, портал Гречка

• Ольга Пташка, БІЗНЕС

• Роман Іванюк, позаштатний журналіст

Номінація "Кращий редактор"

• Андрій Юхименко, The Page

• Віталій Сич, Новое Время

• Оксана Павленко, The Devochki

• Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нагадаємо, Presszvanie — щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована у 2005 році та проходить під егідою громадської організації "Пресзваніє Україна", мета якої — сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших. Проєкт має два основні напрямки діяльності: нагорода та освітня платформа для журналістів.

Медіа-партнерами заходу виступають: Delo.ua, MMR, Фокус, Інтерфакс-Україна, У сухому залишку та Типові Журналісти.

Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг та Метінвест.