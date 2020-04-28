Финансы 10 минут назад

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на финансирование медицины

35 млн долларов из этой суммы будут направлены на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на финансирование медицины Всемирный банк выделит Украине $135 млн на финансирование медицины
Фото: Интерфакс-Украина

Сегодня, 28 апреля, Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 135 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, деньги будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который реализуется в Украине при поддержке Всемирного банка с 2015 года.

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По данным Минфина, 35 млн долларов из этой суммы будут направлены на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальная часть денег будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиления способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы охраны здоровья Украины.

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"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", — рассказал исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

Напомним, проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей", финансируемого за счет займа Международного банка реконструкции и развития (№ 8475-UA) на сумму $214,73 млн, реализуется с 15 июня 2015 года и направлен на модернизацию системы здравоохранения в восьми областях Украины.

В частности, предоставляется помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупках современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг, поддержке реформ в секторе здравоохранения, улучшения предоставления услуг (в том числе, реформа первичного и вторичного звеньев, ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышении эффективности системы здравоохранения в целом.

По состоянию на сегодня использование средств займа составляет 133,28 млн долларов.

Проект должен быть завершен 31 марта 2022 года.

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