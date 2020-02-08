Вымогал $100 тысяч за голосование: в Винницкой области задержали депутата горсовета (ФОТО)

Прокуратура Винницкой области разоблачила депутата одного из городских советов Винницкой области, который, предположительно, требовал $100 тысяч за голосование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат якобы обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

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Указано, что для этого он заручился поддержкой городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются "влиятельными в криминальном мире лицами".

Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за взятку в $100 тысяч.

"Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме $20 тысяч. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие", — говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по статье "Принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса. Виновным грозит заключение от 5 до 10 лет.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Всего задержанные предложили Сенниченко $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОПЗ заранее определенного лица.