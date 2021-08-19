Выводы Этической комиссии ВСП по Гречковскому дают основания обратиться в ЕСПЧ — адвокат

Адвокат Игорь Черезов убежден, что на данный момент созданы все юридические основания для того, чтобы оспорить в украинских судах и в Европейском суде по правам человека будущие выводы Этической комиссии при Высшем совете правосудия относительно члена ВСП Павла Гречковского.

Об этом адвокат написал в своем блоге на Liga.net, передают Українські Новини.

Как известно, судебная реформа предусматривает, что при Высшем совете правосудия будет создана Этическая комиссия, которая проверит добропорядочность действующих членов ВСП. При этом, хотя комиссия еще не сформирована, в СМИ уже называют, какие она будет принимать негативные решения относительно конкретных членов ВСП. При этом против этих же членов ВСП организована информационная атака, утверждает адвокат.

"Закон устанавливает формальности, что это будут 3 международных эксперта и 3 судьи, но фамилии даже на уровне кандидатов еще не названы. Однако,, активисты уже осведомлены, каким будет решение этой комиссии: первым недобросовестным будет Гречковский", — пишет Черезов. Согласно процедуре, такую проверку пройдут все члены ВСП, уточняет адвокат.

Однако то, что задолго до назначения кадрового состава Этической комиссии содержание ее будущих решений уже известно отдельным людям, ставит под сомнение легитимность реформы. При этом сама идея такой комиссии не полностью соответствует Конституции, в том числе и из-за решающей роли иностранцев при оценивании конституционного государственного органа.

"Процедуры допуска иностранцев к оценке конституционных органов (а Высший совет правосудия — именно такой орган) нет нигде в мире, и над нашей страной в данном случае ставят какой-то эксперимент с неизвестным итогом. В-третьих, и это главное. На этапе принятия закона всем сказали, что иностранцы в комиссии — это практически "соль", совесть и главный смысл всей реформы. Они суперкомпетентны, нейтральны, порядочны, добросовестны, не связаны с судейскими, олигархическими и политическими кланами и вообще вряд ли ранее задумывались, как работают суды в Украине. И вот поэтому именно эти люди способны объективно оценивать членов Высшего совета правосудия на предмет профессионализма, этики и добросовестности. Как же так получилось, что итоговое решение этих экспертов уже известно, хотя их фамилии еще никто не знает?" — недоумевает Черезов.

По его словам, вместо реальных улучшений такая реформа закрепляет практику избирательного правосудия и фактические преследования конкретных членов ВСП.

"Прошло всего две недели, а мы уже видим, что это становится сильно похоже на избирательное правосудие, травлю неугодных, двойные стандарты и предвзятость. И может быть, даже коррупцию. Эти иностранные эксперты, когда прибудут в Украину, будут использованы для прикрытия передела должностей в судебной власти. Уже на сегодняшний день, имея десятки публикаций активистов о том, какие решения примут эти иностранцы против Гречковского, любое реально принятое ими решение можно оспаривать в суде. Оснований будут снова десятки. Другим членам Высшего совета правосудия также советую почитать, что пишут о них активисты и какие решения о добросовестности им обещают в своих якобы расследованиях", — отметил адвокат.

Он убежден, что суды по этим выводам о добропорядочности можно доводить до Страсбурга, где находится Европейский суд по правам человека.

"Это же европейская реформа, как нам обещали. Вот мы там и оценим, насколько она соответствовала европейским стандартам. Или же докажем, что ее кроили без всякой достойной цели, а просто под конкретные фамилии", — заявил юрист.