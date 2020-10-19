"За майбутнє" настаивает на создании условий для развития малого и среднего бизнеса

Государство и местные власти должны создать для бизнеса условия развития, а не препятствовать. Партия "За майбутнє" выступает за прекращение экспериментов над предпринимателями, за устранение давления на бизнес со стороны контролирующих органов, за предоставление доступных кредитов и за поддержку на начальном этапе открытия собственного дела.

Об этом сообщила лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

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"Сегодня в Черновцах мы увидели, как бизнес развивается вопреки государственной политике. Одно из мощнейших предприятий, которое производит более тысячи окон ежедневно, модернизируется и совершенствуется. Его владелец Николай Клюк развивает свой бизнес, не получая от государства никакой помощи. Наоборот, он и другие предприниматели испытывают только налоговое давление. "За майбутнє" выступает за кардинальное изменение государственной политики в отношении предпринимателей", — заявила Ирина Суслова.

По ее словам, государство, прежде всего, должно создать благоприятные условия для бизнеса.

"Нужно изменить подход в отношениях государственной, местной власти и предпринимателей. Снизить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, создать стимулы для модернизации и расширения бизнеса, предоставлять доступные кредиты, особенно тем предпринимателям, которые еще только становятся на ноги. Особенно важно — сдерживать произвол контролирующих органов и превратить Государственную фискальную службу на сервисное государственное учреждение, а не в карательный орган, которым он сегодня является. Первый этап этих изменений начнется уже 25 октября, когда люди выберут новую профессиональную местную власть, которая сделает первые шаги навстречу предпринимателям", — убеждена Ирина Суслова.

Напомним, ранее лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица отметил необходимость и других мер поддержки национального производителя.

"Очевидно, что надо снижать налоги. Потому что именно из-за высоких налогов, на которых так настаивают международные кредиторы Украины, наши предприятия становятся неконкурентоспособными. Это выгодно нашим "партнерам", но не нам. Кроме этого, надо вводить программы поддержки украинского производителя, субсидировать сельское хозяйство, как это делается в Европе. В общем, наша основная задача в экономике — сделать так, чтобы Украина производила товары с высоким содержанием добавленной стоимости, а не импортировала их. Только такой экономический прагматизм может вывести нашу страну из кризиса", — считает нардеп.