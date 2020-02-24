Закарпатскую таможню может возглавить Леонид Негрич (ВИДЕО)

Бывший в 2015-2017 годах заместителем начальника Волынской таможни Леонид Негрич готовится занять должность начальника Закарпатской таможни.

Об этом сообщает журналист-расследователь Евгений Плинский.

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"Заместитель Максима Нефедова Роберт Зелди, который курирует эту таможню и направление по борьбе с контрабандой, предпринимает ряд шагов по выведению Ивануса (Виктора нынешнего и.о. главы Закарпатской таможни) из игры и установлению вместо него другого человека, который будет заниматься тем же самым — собирать деньги с бусов. Но это будет уже не Иванус… Статус Ивануса, как и.о. главы Закарпатской таможни заканчивается 8 марта и с 8 марта нужно вводить нового игрока… Этим человеком должен стать некто Леонид Негрич", — утверждает Плинский.

Стоит отметить, что Закарпатскую таможню сейчас сотрясают скандалы. Именно здесь журналистам удалось зафиксировать сбор взяток в размере 200 евро с потока микроавтобусов, едущих из Италии.

За провалом реформы на Закарпатской таможне, по утверждению журналиста Евгения Плинского, стоит сговор и. о. начальника таможни Виктора Ивануса и Валерия Пересоляка. Именно в интересах Пересоляка, по информации журналиста, Иванус и перевел управляемых Пересоляком таможенников для сбора взяток на постах. Один из таких, Михаил Пловайко, был пойман с поличным на взятке.

Интересно, что куратором Закарпатской таможни является один из заместителей Главы таможни Нефьодова Роберт Зелди, который сам является выходцем из Закарпатья и работал там брокером.

Плинский отмечает, что именно скандал со взятками спровоцировал смену начальника таможни. Но кандидатура на замену также поражает. Ведь Леонид Негрич на своем предыдущем месте работы также оскандалился, став фигурантом расследования программы Слідство.інфо

Пикантности ситуации добавляет то, что карьера Негрича активно развивалась при Петре Порошенко, когда его тесть Михаил Глуговской был зампредседателя СБУ. После отставки Глуговского, Негричу пришлось покинуть Волынскую таможню. Но в его карьере возможен новый период роста на хорошем, хоть и скандальном, месте.

Напомним, что еще летом 2019 года, после избрания президентом Владимир Зеленский потребовал от ряда руководителей таможен (в их числе была и Закарпатская) уволиться, поскольку они не в состоянии побороть контрабанду.