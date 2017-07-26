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Blockchain: технология, которая оставит нотариусов без работы

1 26 июля 2017, 16:05
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Blockchain — выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Распределенная база данных, которая содержит постоянно растущий список записей данных. От подобных себе этот реестр данных общего пользования отличает высокий уровень защищенности от фальсификаций и полное отсутствие привязки к конкретной географической локации

Сергей Скабелкин Сергей Скабелкин основатель FinTech Cluster

Понятие blockchain возникло достаточно давно и сейчас используется преимущественно в связке с криптовалютой bitcoin. Суть технологии в распределенном хранении информации, касающейся любых жизненно важных вопросов. Проще говоря, это база данных, реестр, который позволяет нам навсегда зафиксировать некое событие.

Железная дорога изменила наше понятие о расстоянии: мир стал ближе, мы стали быстрее по нему перемещаться. Самолеты помогли нам сократить расстояние между континентами. Телекоммуникации дали возможность свободно общаться и повлияли на способы передачи информации. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос фиксации прав собственности. Институт государства и нотариата себя дискредитировал: можно легко подделать любые документы, которые доказывают ваше право собственности на тот или иной объект физического мира.

Блокчейн призван, в том числе, решить проблему фиксации прав собственности раз и навсегда. Именно поэтому он так важен для бизнеса, ведь право собственности — один из краеугольных камней бизнеса. И если сейчас такой способ хранения информации в новинку, то вспомним, что и слово "гуглить" 20 лет назад выглядело как набор букв. Я верю, что спустя 20 лет блокчейн также не будет экзотикой, а станет привычным способом хранения любой важной информации — финансовых транзакций, данных о собственности, а в идеале единого паспорта, содержащего данные о ДНК, средствах и собственности человека.

И потеряв документы физического мира, вы сможете по капле крови доказать, что вы — это вы, и получить назад все объекты, которые принадлежат вам по праву.

Я думаю, что вы слышали о недавнем изменении в предсказании Рея Курцвейла, технического директора Google, который сократил сроки наступления сингулярности почти в два раза. Мы должны уже сейчас понимать, что скорость изменений, в том числе благодаря появлению новых технологий, катастрофически растет. И технология блокчейна сыграет в этом далеко не последнюю роль.

Многие пока не готовы мириться с такими изменениями, но ведь и проводной телефон тоже когда-то был пугающей диковинкой. Блокчейн — это серьезное изменение, которое просто меняет наше отношение к праву собственности и способу фиксации неких событий.

Автор: Сергей Скабелкин Сергей
Скабелкин
основатель FinTech Cluster

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: технологии , нотариус

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