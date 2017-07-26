Blockchain: технология, которая оставит нотариусов без работы

Понятие blockchain возникло достаточно давно и сейчас используется преимущественно в связке с криптовалютой bitcoin. Суть технологии в распределенном хранении информации, касающейся любых жизненно важных вопросов. Проще говоря, это база данных, реестр, который позволяет нам навсегда зафиксировать некое событие.

Железная дорога изменила наше понятие о расстоянии: мир стал ближе, мы стали быстрее по нему перемещаться. Самолеты помогли нам сократить расстояние между континентами. Телекоммуникации дали возможность свободно общаться и повлияли на способы передачи информации. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос фиксации прав собственности. Институт государства и нотариата себя дискредитировал: можно легко подделать любые документы, которые доказывают ваше право собственности на тот или иной объект физического мира.

Блокчейн призван, в том числе, решить проблему фиксации прав собственности раз и навсегда. Именно поэтому он так важен для бизнеса, ведь право собственности — один из краеугольных камней бизнеса. И если сейчас такой способ хранения информации в новинку, то вспомним, что и слово "гуглить" 20 лет назад выглядело как набор букв. Я верю, что спустя 20 лет блокчейн также не будет экзотикой, а станет привычным способом хранения любой важной информации — финансовых транзакций, данных о собственности, а в идеале единого паспорта, содержащего данные о ДНК, средствах и собственности человека.

И потеряв документы физического мира, вы сможете по капле крови доказать, что вы — это вы, и получить назад все объекты, которые принадлежат вам по праву.

Я думаю, что вы слышали о недавнем изменении в предсказании Рея Курцвейла, технического директора Google, который сократил сроки наступления сингулярности почти в два раза. Мы должны уже сейчас понимать, что скорость изменений, в том числе благодаря появлению новых технологий, катастрофически растет. И технология блокчейна сыграет в этом далеко не последнюю роль.

Многие пока не готовы мириться с такими изменениями, но ведь и проводной телефон тоже когда-то был пугающей диковинкой. Блокчейн — это серьезное изменение, которое просто меняет наше отношение к праву собственности и способу фиксации неких событий.