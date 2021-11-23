Учиться дистанционно: ТОП интерактивных средств обучения, которые пригодятся во время карантина

Похоже, дистанционка с нами надолго. И здесь следует не огорчаться, а искать действенные приемы и средства для эффективного обучения онлайн. К счастью, за месяцы карантина учителя нашли решения, позволяющие работать с учащимися в удобном темпе и добиваться результатов.

Поэтому мы решили выяснить, какие образовательные программы приобрели наибольшую популярность за это время, и определили приложения, которые лучше всего зарекомендовали себя во время карантина.

Google Classroom и другие сервисы от Google — все инструменты в одном месте

Это приложения, ставшие главной опорой учителей во время карантина. Удобство сервисов Google заключается в том, что, имея один аккаунт, вы можете управлять кучей приложений с любого устройства. В этот пакет входит ряд таких полезных и известных приложений, среди которых:

почтовый сервис Gmail;

Google-формы позволяют создавать викторины, опросы, анкеты, выводить данные в виде таблицы;

Презентации — сервис, не уступающий популярной программе PowerPoint. Вдобавок, презентации хранятся в облачном хранилище и доступны в любое время;

Google Classroom — образовательное онлайн-пространство, позволяющее собирать учащихся, общаться с ними, ставить задачи и проводить уроки;

Google Drive — облачный сервис для документов, позволяющий хранить работы учащихся и работать над текстом;

Таблицы Google — сервис, позволяющий работать с таблицами, диаграммами и открывать файлы онлайн.

Олимпиады и тесты «На Урок» — заменитель офлайн-активностей

Сайтом «На Урок» пользуются десятки тысяч учителей по всей Украине, так что не удивительно, что с наступлением карантина онлайн-инструменты «На Урок» стали просто невероятно популярными. Они позволяют не только проверить уровень знаний учащихся или даже провести полноценную контрольную работу, но просто разнообразить учебный процесс и развлечь учеников.

А онлайн-олимпиады во времена карантина банально более безопасны, в отличие от традиционных онлайн-мероприятий. К тому же, принять участие в них могут все желающие, а не только несколько учеников, избранных учителем. Прекрасная возможность для мотивации и саморазвития, не правда ли?

Minecraft Education Edition – музей науки у вас под рукой

Популярная платформа, где ученик создает аватар и участвует в разных обучающих ситуациях. Школы с хорошими компьютерными классами активно используют Майнкрафт на уроках, ведь игра помогает заменить кучу оборудования и экспериментальных материалов.

Хотите исследовать строение Земли на географии — пожалуйста, ведь в Майнкрафт можно добраться до глубин литосферы и собирать полезные ископаемые. Изучаете математику или вычислительную технику тоже без проблем. В игре можно создавать механизмы и компьютеры на основе математических моделей. То же касается многих учебных задач — изучение животных, климатических зон, архитектуры, экологии, ориентировки на карте. Все это можно воплотить в Майнкрафт, не покупая дорогостоящее оборудование или билет в музей.

Linoit, Рadlet и Jamboard — за школьной доской можно сидеть

Сервис Linoit

Сервис Jamboard

Три программы, имитирующие функции обычной классной доски и даже превосходящие их. Обычно подобные доски используются для закрепления важной информации как учителем, так и учащимися. Здесь можно размещать тексты, картинки (фото домашней работы в тетради), оставлять вопросы, задания, ссылки на книги, а также обучающие видео.

Кроме того, Jamboard позволяет в буквальном смысле рисовать на доске, включать разные кисти и распознавать написанный текст. Дополнительным бонусом станет возможность работать с таблицами, презентациями и документами PDF, даже если соответствующая программа не установлена ​​на компьютере учащихся.

TimeGraphics — упорядочиваем знания по истории

Приложение, которое пригодится на уроках истории и во время подготовки к ЗНО. К сожалению, умение идентифицировать то или иное событие во времени относится к слабым сторонам современных школьников. Дети неплохо запоминают отдельные события, но, столкнувшись с необходимостью построить хронологическую последовательность, испытывают существенные проблемы.

Именно поэтому программы, позволяющие привести в порядок исторические знания, пользуются немалой популярностью. Это помогает детям найти место в истории и визуализировать изученные данные.

Виртуальные музеи — безопасные путешествия во время карантина

Во времена карантинных ограничений детям не хватает путешествий и новых впечатлений. Иногда это делает невозможным воспитательную работу, по крайней мере, ту ее часть, которая должна происходить через посещение музеев и исторических памятников.

К счастью, современные технологии позволяют путешествовать онлайн, параллельно выполняя онлайн-квесты по литературе, географии, истории или искусству. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы посетить:

Украинские скансены и музеи быта;

Сон-Донг – одна из самых больших пещер в мире;

Галерею Уффици в Италии;

Выдающиеся локации Ватикана.

Бесспорное преимущество таких экскурсий — то, что просматривать их дети готовы не только на уроках, но и дома. А что, если не природное любопытство, — лучшее доказательство успеха и эффективности мобильного приложения?