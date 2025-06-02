Ціна на газ для промисловості злетіла до максимуму з 2023 року. Для населення — фіксована

Український газовий ринок залишається сегментованим та по-суті далеким від поняття реального ринку, на якому ціна для всіх споживачів визначається балансом попиту та пропозиції. Більша частина українських споживачів отримують природний газ за спеціально встановленими цінами, що часто є нижчими, ніж так звані "ринкові ціни". Але що таке ринкові ціни в українських реаліях та чи існують вони взагалі?

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Мрія про повноцінний ринок природного газу України неодноразово виникала в тих чи інших кабінетах, як в Україні, так і у Європі, куди ми продовжуємо рухатися. Однією з умов євроінтеграції є лібералізація газового ринку й Україна впритул наблизилася до неї у 2020 році, коли було відкрито ринок газу для населення. Рекордно низькі ціни на природний газ в Україні та світі у 2020 році на фоні епідемії коронавірусу дозволили відкрити ринок постачання газу побутовим споживачам для більшої кількості компаній. У перші місяці кількість постачальників газу для побутових споживачів перевищувала 50 компаній, проте вже у наступні роки їх кількість знизилася до близько 10, з яких фактично єдиним постачальником газу для населення стала Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що займає понад 98% ринку постачання газу для населення.

На фоні зростання цін на газ у 2021-2022 роках підприємства групи "Нафтогаз" перебрали на себе постачання природного газу і для інших категорій споживачів. У деяких випадках, як з постачанням газу для виробників тепла та електроенергії, Кабмін поклав на "Нафтогаз" спеціальні обов’язки та встановив ціну. В інших випадках, як постачання газу для бюджетних та релігійних установ, "Нафтогаз" сам вставив спеціальні ціни, нижчі за ринкові. Отже, реальним ринком, де присутні як покупці, так і продавці, залишився ринок постачання природного газу для промисловості.

Традиційно, український ринок природного газу був залежним від цін на європейському ринку, оскільки Україна була імпортозалежною країною — споживання газу перевищувало внутрішній видобуток. Проте, з початком російського вторгнення у лютому 2022 року, Україна заборонила експорт газу внутрішнього видобутку, а споживання газу суттєво впало (приблизно на 30%), майже зрівнявшись з обсягами українського видобутку. Тому ціни на українському ринку формувалися переважно під впливом внутрішніх факторів та були нижчими, ніж у Європі.

В останній місяць ціни на природний газ в Україні (для промисловості) зростають, досягнувши 25 000 грн/тис. куб м (з ПДВ) наприкінці травня 2025, як свідчать Котирування Natural gas ExPro. Високий попит на газ в умовах малих запасів газу в сховищах та активної підготовки до наступної зими — основна причина зростання цін на газ на внутрішньому ринку, які досягли найвищого рівня з січня 2023.

Водночас ціни на природний газ для інших категорій споживачів залишаються фіксованими та не зростають. Передусім, ціна газу для населення в Україні складає 7 960 грн/тис. куб м (з ПДВ), що у 3,1 раза менше, ніж вартість газу для промисловості. Така ціна зафіксована до 30 квітня 2026. та залишиться без змін ще майже рік.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до завершення війни. Отже, тарифи на тепло, гарячу воду та газ будуть залишатися без змін. Уряд докладає зусиль, щоб підтримувати населення, що цілком логічно в умовах воєнного стану.