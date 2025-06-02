Цена на газ для промышленности взлетела до максимума с 2023 года. Для населения — фиксированная

Украинский газовый рынок остается сегментированным и по существу далеким от понятия реального рынка, на котором цена для всех потребителей определяется балансом спроса и предложения. Большая часть украинских потребителей получают природный газ по специально установленным ценам, что часто ниже, чем так называемые "рыночные цены". Но что такое рыночные цены в украинских реалиях и существуют ли они вообще?

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Мечта о полноценном рынке природного газа Украины неоднократно возникала в тех или иных кабинетах как в Украине, так и в Европе, куда мы продолжаем двигаться. Одним из условий евроинтеграции является либерализация газового рынка и Украина вплотную приблизилась к ней в 2020 году, когда был открыт рынок газа для населения. Рекордно низкие цены на газ в Украине и мире в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса позволили открыть рынок поставок газа бытовым потребителям для большего количества компаний. В первые месяцы количество поставщиков газа для бытовых потребителей превышало 50 компаний, однако уже в последующие годы их количество снизилось до около 10, из которых фактически единственным поставщиком газа для населения стала газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", занимающая более 98% рынка поставки газа для населения.

На фоне роста цен на газ в 2021-2022 годах предприятия группы "Нафтогаз" взяли на себя поставки природного газа и для других категорий потребителей. В некоторых случаях, как с поставкой газа для производителей тепла и электроэнергии, Кабмин возложил на "Нафтогаз" специальные обязанности и установил цену. В других случаях, как поставки газа для бюджетных и религиозных учреждений, "Нафтогаз" сам вставил специальные цены ниже рыночных. Следовательно, реальным рынком, где присутствуют как покупатели, так и продавцы, остался рынок снабжения природным газом для промышленности.

Традиционно украинский рынок природного газа был зависим от цен на европейском рынке, поскольку Украина была импортозависимой страной — потребление газа превышало внутреннюю добычу. Однако с началом российского вторжения в феврале 2022 года Украина запретила экспорт газа внутренней добычи, а потребление газа существенно упало (примерно на 30%), почти сравнявшись с объемами украинской добычи. Поэтому цены на украинском рынке формировались преимущественно под влиянием внутренних факторов и были ниже, чем в Европе.

В последний месяц цены на газ в Украине (для промышленности) растут, достигнув 25 000 грн/тыс. куб м (с НДС) в конце мая 2025 г., как свидетельствуют Котировки Natural gas ExPro. Высокий спрос на газ в условиях малых запасов газа в хранилищах и активной подготовки к следующей зиме — основная причина роста цен на газ на внутреннем рынке, достигших наивысшего уровня с января 2023 года.

В то же время, цены на природный газ для других категорий потребителей остаются фиксированными и не растут. Прежде всего, цена газа для населения в Украине составляет 7960 грн/тыс. куб м (с НДС), что в 3,1 раза меньше стоимости газа для промышленности. Такая цена зафиксирована до 30 апреля 2026 года. и останется без изменений еще почти год.

Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Это означает сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений до окончания войны. Следовательно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут оставаться без изменений. Правительство прилагает усилия, чтобы поддерживать население, что вполне логично в условиях военного положения.