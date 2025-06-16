Імпортний газ і нові маршрути: що визначить безпеку опалювального сезону 2025/2026

Підготовка країни до наступного опалювального сезону триває, не дивлячись на російські атаки енергетичної інфраструктури України. Одним із найважливіших питань у рамках підготовки до зими 2025 – 2026 років є накопичення достатніх обсягів природного газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону — 1 листопада 2025 року.

Хоча офіційної цілі заповнення сховищ до 1 листопада наразі не оголосили, ймовірно, за планами потрібно накопичити в підземних сховищах не менше газу, ніж минулого року — 12,92 мільярда кубометрів. Цих обсягів газу в ПСГ вистачало для проходження сезону, якби не російські масовані обстріли газовидобувних об’єктів у лютому, що призвели до суттєвого скорочення обсягів видобутку наприкінці опалювального сезону.

Враховуючи російські обстріли, Україні довелося помітно збільшувати відбір газу з підземних сховищ в останні місяці опалювального сезону, через що запаси газу в українських газосховищах наприкінці ОЗП були аномально низькими. З усім тим, завдяки скоординованим зусиллям Міненерго, "Нафтогазу", ОГТСУ та інших учасників ринку країна пройшла зимовий сезон без відключень.

Іншим важливим фактором, що допоміг пройти минулий опалювальний сезон без відключень стало термінове відновлення імпорту природного газу в лютому, щоб покрити додаткові потреби, які виникли після російських обстрілів. Цього року імпорт газу також стане важливою підтримкою України в проходженні зими.

Оскільки ми вийшли з минулого ОЗП з мінімальними запасами в сховищах, а також враховуючи, що внутрішній видобуток газу продовжує відновлюватися, для накопичення достатніх запасів на наступну зиму ключовим ресурсом стане імпортний газ. Наразі левову частку в структурі імпорту займає "Нафтогаз", як державна компанія, що імпортувала з початку року понад 1,5 мільярда кубометрів природного газу з європейських напрямків.

Найбільш популярними маршрутами для імпорту у 2025 році є польський та угорський напрямки. Це пояснюється нижчими тарифами для транспортування газу в порівнянні зі словацьким напрямком. Однак, гарантована потужність для імпорту газу зі Словаччини в рази перевищує потужності з Польщі та Угорщини. Так, Україні доступні 42 мільйони кубометрів на добу для імпорту газу зі Словаччини, в той час, як з Угорщини 9,6 мільйона кубометрів, а з Польщі — близько 6,4 мільйона кубометрів.

Наявні потужності для імпорту з Польщі та Угорщини використовуються майже на максимум, щоб накопичити достатні обсяги газу в сховищах до наступної зими. Словацький напрямок також використовується, однак враховуючи ціни на природний газ та вартість транспортування, привабливість цього маршруту суттєво нижче.

У таких умовах, щоб активізувати підготовку до зими, важливим є розвиток інфраструктури для імпорту природного газу. Україна цього року демонструє хороше сприяння на всіх рівнях для швидкого схвалення можливостей збільшення потужностей, що допоможе активізувати імпорт.

За ініціативи Міністерства енергетики України, Оператори ГТС України та Польщі (Gaz-System) провели низку перемовин та технічних досліджень, за підсумками яких вдалося домовитися про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу до України з Польщі майже вдвічі — до 12,4 мільйона кубометрів газу на добу з 1 липня 2025 р. Це важливе рішення, схвалене в короткий проміжок часу спільними зусиллями Міненерго та ОГТСУ в співпраці з польськими колегами.

Польський напрямок привабливий для України з декількох причин, окрім відносно низьких тарифів для імпорту. По-перше, це доступ до LNG терміналів у Польщі та Литві, що дозволить збільшити закупівлі LNG. "Нафтогаз" з квітня вже імпортує LNG за посередництва польської Orlen. Збільшення потужностей на польському кордоні може дозволити наростити закупівлі LNG як "Нафтогазу", так і приватним компаніям в Україні. По-друге, Україна фактично отримує доступ до норвезького газу, що надходить до Польщі через газопровід Baltic Pipe. Тобто, на польському ринку є потенційні можливості для залучення додаткових обсягів газу, необхідних Україні до наступної зими.

Іншим важливим напрямком, який Україна активно розробляє останнім часом, є Трансбалканський маршрут. Нещодавно Міністерство енергетики України у координації з "Оператором ГТС України" та НКРЕКП, а також з відповідними органами та Операторами ГТС Молдови, Румунії, Болгарії та Греції впровадили новий спільний продукт для бронювання потужностей так званого "Вертикального коридору" — маршруту, що пролягає від Греції до України.

Маршрут пролягає через 5 країн, кожна з яких застосовує власні тарифи, через що цей напрямок традиційно був малопривабливим, оскільки його вартість суттєво вища інших напрямків. Однак, впровадження спільного продукту дозволило знизити вартість транспортування газу на 25%, що потенційно робить цей маршрут привабливим, дозволяючи йому конкурувати за ціною зі словацьким напрямком.

Розвиток нових напрямків для імпорту газу чи модернізація найбільш перспективних є ключовою в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Доступність імпорту може дозволити Україні вчасно та в повному обсязі підготуватися до наступної зими, яка, враховуючи повномасштабну війну, може стати складною.