Импортный газ и новые маршруты: что определит безопасность отопительного сезона 2025/2026

Подготовка страны к следующему отопительному сезону продолжается, несмотря на российские атаки энергетической инфраструктуры Украины.

Хотя официальной цели заполнение хранилищ до 1 ноября пока не объявили, по планам, вероятно, нужно накопить в подземных хранилищах не меньше газа, чем в прошлом году — 12,92 миллиарда кубометров. Этих объемов газа в ПХГ хватало для прохождения сезона, если бы не российские массированные обстрелы газодобывающих объектов в феврале привели к существенному сокращению объемов добычи в конце отопительного сезона.

Учитывая российские обстрелы, Украине пришлось заметно увеличивать отбор газа из подземных хранилищ в последние месяцы отопительного сезона, из-за чего запасы газа в украинских газохранилищах в конце ОЗУ были аномально низкими. Со всем тем благодаря скоординированным усилиям Минэнерго, "Нафтогаза", ОГТСУ и других участников рынка страна прошла зимний сезон без отключений.

Другим важным фактором, который помог пройти прошлый отопительный сезон без отключений, стало срочное возобновление импорта природного газа в феврале, чтобы покрыть дополнительные потребности, возникшие после российских обстрелов. В этом году импорт газа также станет важной поддержкой Украины в прохождении зимы.

Поскольку мы вышли из прошлого ОЗУ с минимальными запасами в хранилищах, а также учитывая, что внутренняя добыча газа продолжает восстанавливаться, для накопления достаточных запасов на следующую зиму ключевым ресурсом станет импортный газ. В настоящее время львиную долю в структуре импорта занимает "Нафтогаз" как государственная компания, импортировавшая с начала года более 1,5 миллиарда кубометров природного газа по европейским направлениям.

Наиболее популярными маршрутами для импорта в 2025 году являются польское и венгерское направления. Это объясняется более низкими тарифами для транспортировки газа по сравнению со словацким направлением. Однако гарантированная мощность импорта газа из Словакии в разы превышает мощности из Польши и Венгрии. Так, Украине доступно 42 миллиона кубометров в сутки для импорта газа из Словакии, в то время как из Венгрии 9,6 миллиона кубометров, а из Польши — около 6,4 миллиона кубометров.

Имеющиеся мощности для импорта из Польши и Венгрии используются почти на максимум, чтобы накопить достаточные объемы газа в хранилищах до следующей зимы. Словацкое направление также используется, однако, учитывая цены на природный газ и стоимость транспортировки, привлекательность этого маршрута существенно ниже.

В таких условиях, чтобы активизировать подготовку к зиме, важно развитие инфраструктуры для импорта природного газа. Украина в этом году демонстрирует хорошее содействие на всех уровнях для быстрого одобрения возможностей увеличения мощностей, что поможет активизировать импорт.

По инициативе Министерства энергетики Украины, Операторы ГТС Украины и Польши ( Gaz - System ) провели ряд переговоров и технических исследований, по итогам которых удалось договориться об увеличении гарантированной мощности для импорта газа в Украину из Польши почти вдвое — до 12,4 миллиона кубометров газа в сутки с 1 июля 2025 года. совместными усилиями Минэнерго и ОГТСУ в сотрудничестве с польскими коллегами.

Польское направление привлекательно для Украины по нескольким причинам, кроме относительно низких тарифов для импорта. Во-первых, это доступ к LNG терминалов в Польше и Литве, что позволит увеличить закупки LNG . "Нафтогаз" с апреля уже импортирует LNG при посредничестве польской Orlen . Увеличение мощностей на польской границе может позволить нарастить закупки LNG как "Нефтегаза", так и частным компаниям в Украине. Во-вторых, Украина фактически получает доступ к поступающему в Польшу норвежскому газу через газопровод Baltic. Pipe . То есть, на польском рынке есть потенциальные возможности для привлечения дополнительных объемов газа, необходимых Украине к следующей зиме.

Другим важным направлением, которое Украина активно разрабатывает в последнее время, является трансбалканский маршрут. Недавно Министерство энергетики Украины в координации с "Оператором ГТС Украины" и НКРЭКУ, а также с соответствующими органами и Операторами ГТС Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции внедрили новый совместный продукт для бронирования мощностей так называемого "Вертикального коридора" — маршрута, пролегающего от Греции.

Маршрут проходит через 5 стран, каждая из которых применяет собственные тарифы, из-за чего это направление традиционно было малопривлекательным, поскольку его стоимость существенно выше других направлений.

Развитие новых направлений для импорта газа или модернизация наиболее перспективных является ключевым в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Доступность импорта может позволить Украине своевременно и в полном объеме подготовиться к следующей зиме, которая, учитывая полномасштабную войну, может оказаться сложной.