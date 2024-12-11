Мінімальні запаси нафтопродуктів: чи будуть імпортерів штрафувати за порушення непрацюючого закону

З 24 грудня починає діяти норма закону, котра зобов'язує виробників та імпортерів пального сформувати мінімальні запаси пального . Проте за минулий рік чиновники не встигли підготували систему моніторингу запасів та відповідні підзаконні акти. Тож на початку грудня заступник міністра енергетики повідомив, що протягом наступного року за порушення цієї норми бізнес не штрафуватимуть. В результаті цього бізнес опинився в підвішеному стані, оскільки вимоги закону зараз виконати неможливо, а слова заступника міністра про відсутність покарання не скасовують сам закон.

Заява чиновника щодо звільнення відповідальності за порушення вимог закону викликали неоднозначну реакцію серед експертів та учасників ринку, але більшість налаштовані досить скептично.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, словам заступника міністра вірити можна, тож імпортери палива отримали ще рік відстрочки.

Після того, як відповідальність за порушення закону скасували, імпортери вже не будуть робити запаси. Питання фактично відклали ще на рік Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Водночас СЕО мережі АЗС "Надежда" Станіслав Батраченко налаштований доволі скептично та вважає, що для фактичного відтермінування відповідальності необхідне відповідне рішення уряду, якого поки немає.

Закон 3484-IX імплементував директиву 2009/119/ЄС, котра є механізмом енергетичної безпеки Європейського союзу. Закон передбачає створення імпортерами та виробниками пального запасів нафти та нафтопродуктів обсягом 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 день середньодобового внутрішнього споживання. Розраховувати ці значення повинно Міністерство енергетики, за власною методикою, котра має враховувати вимоги вищевказаної євродирективи 2009/119/ЄС. Також міненерго має моніторити запаси нафти та нафтопродуктів за допомогою розробленої для цього системи. Закон має запобігати створюванню дефіциту пального, а також виникненню суттєвих цінових коливань на ринку. Проте реалізація його норм під час повномасштабної війни викликає питання, адже на початку повномасштабного вторгнення росіяни завдавали удари по нафтобазах. Тож ринку палива з того часу довелося переорієнтуватися на роботу "з коліс", та виключити нафтобази з логістики постачання пального.

На думку директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, законодавча вимога зберігати запаси нафтопродуктів після 24 грудня все ж почне діяти. А якщо влада вирішила відтермінувати відповідальність за порушення його норм, варто змінити сам закон, щоб не було маніпуляцій з боку окремих чиновників. При цьому експерт зауважує, що розробка програмного забезпечення, щоб реєструвати та відстежувати ці запаси зараз ще не завершена, хоч і знаходиться на кінцевій стадії.

Експерт переконаний, що мінімальні запаси пального в тих обсягах, які вимагає закон, вже фактично існують у великих гравців ринку, особливо якщо говорити про роздрібних гравців, які мають значні запаси пального в резервуарах своїх АЗС.

Це не має вплинути на ціну пального. Мінімальні запаси палива в мереж АЗС фактично вже є, залишилося лише їх оформити відповідним чином, але оскільки чиновники відстають зробити це неможливо. Фактично за цей рік буде перехідний період за який плавно приймуть необхідні підзаконні акти та розв'яжуть процедурні питання Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко зауважує, що попри заяви міністерства після 24 лютого може скластися юридична колізія, коли імпортери не зможуть розмитнити пальне. Згідно з законом, інформація про запаси в імпортерів відповідно до закону має передаватися імпортерами на митницю. А митниця з огляду на ці обсяги вже приймає рішення щодо обсягів розмитнення. Тобто імпортер не може завозити більше ніж дозволяють його наявні запаси або обсяги банківської гарантії.

Система моніторингу запасів фактично не готова, а уряд ще не погодив порядок її функціонування. Тож фактично відстежувати обсяги неможливо. Разом з цим існує ймовірність, що відповідно до закону митниця припинить розмитнювати пальне після 24 грудня Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Тож доки не буде офіційного роз'яснення від Державної митної служби, понад 500 імпортерів залишаються в зоні ризику.

Дрібним імпортерам буде важко

За словами Льоушкіна вимога сформувати мінімальні запаси палива хоч спочатку і не позначиться на роздрібному ринку, але стане фінансовим потрясінням для невеликих імпортерів палива, оскільки це вимагатиме у них замороження великих обсягів обігового капіталу. При цьому банки зараз не кредитують імпорт дизпалива, оскільки це вважається високоризиковими операціями.

Потрібно буде заморозити близько $500 тисяч. Не так багато компаній може дозволити собі безболісно це пройти. Тож ці затрати вони будуть перекладати на кінцевого споживача Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Батраченко каже, що вартість зберігання та вимога заморозити частину обігових коштів буде додатковим фінансовим навантаженням і на операторів АЗС, які не імпортують пальне та не зобов'язані формувати мінімальні запаси. Тож в перспективі мережі АЗС все ж будуть змушені збільшувати ціни на стелах.

Операторам АЗС доведеться платити більше за тону пального, оскільки вони компенсуватимуть витрати імпортерам Станіслав Батраченко СЕО мережі АЗС "Надежда"

За словами Сіренка, в кінцевій перспективі закон про мінімальні запаси нафтопродуктів сприятиме витісненню з ринку дрібних імпортерів, що не мають інфраструктури та фінансового резерву, щоб забезпечити необхідні мінімальні запаси пального.

Звісно влада намагатиметься не допустити колапсу на кордоні та дефіциту пального в країні та дасть необхідні роз'яснення для митниці. Хоч відповідальність за порушення закону і відтермінували, закон ухвалений та почав діяти. Таким чином протягом року усі імпортери повинні будуть сформувати необхідні запаси хоч і отримали для цього час через затримку чиновників. Тож з часом ці вимоги закону сприятимуть витісненню з гуртового ринку дрібних гравців та укрупненню ринку.