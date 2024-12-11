Минимальные запасы нефтепродуктов: будут ли импортеров штрафовать за нарушение неработающего закона

С 24 декабря начинает действовать норма закона, обязывающая производителей и импортеров топлива сформировать минимальные запасы горючего . Однако за прошлый год чиновники не успели подготовить систему мониторинга запасов и соответствующие подзаконные акты. Поэтому в начале декабря замминистра энергетики сообщил, что в течение следующего года за нарушение этой нормы бизнес не будут штрафоваться. В результате этого бизнес оказался во взвешенном состоянии, поскольку требования закона сейчас выполнить невозможно, а слова замминистра об отсутствии наказания не отменяют сам закон.

Заявление чиновника об освобождении от ответственности за нарушение требований закона вызвали неоднозначную реакцию среди экспертов и участников рынка, но большинство настроены достаточно скептически.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, словам замминистра верить можно, поэтому импортеры топлива получили еще год отсрочки.

После того, как ответственность за нарушение закона упразднили, импортеры уже не будут делать запасы. Вопрос фактически отложили еще на год Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

В то же время СЕО сети АЗС "Надежда" Станислав Батраченко настроен достаточно скептически и считает, что для фактической отсрочки ответственности необходимо соответствующее решение правительства, которого пока нет.

Закон 3484-IX имплементировал директиву 2009/119/ЕС, являющуюся механизмом энергетической безопасности Европейского союза. Закон предусматривает создание импортерами и производителями горючего запасов нефти и нефтепродуктов в объеме 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления. Рассчитывать эти значения должно Министерство энергетики, по собственной методике, учитывающей требования вышеуказанной евродирективы 2009/119/ЕС. Также минэнерго должно мониторить запасы нефти и нефтепродуктов посредством разработанной для этого системы. Закон должен предотвращать создание дефицита горючего, а также возникновение существенных ценовых колебаний на рынке. Однако реализация его норм во время полномасштабной войны вызывает вопрос, ведь в начале полномасштабного вторжения россияне наносили удары по нефтебазам. Поэтому рынку топлива с тех пор пришлось переориентироваться на работу "с колес" и исключить нефтебазы из логистики поставок горючего.

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, законодательное требование хранить запасы нефтепродуктов после 24 декабря все же начнет действовать. При этом эксперт отмечает, что разработка программного обеспечения, чтобы регистрировать и отслеживать эти запасы сейчас еще не завершена, хоть и находится на конечной стадии.

Эксперт убежден, что минимальные запасы горючего в тех объемах, которые требует закон, уже фактически существуют у крупных игроков рынка, особенно если говорить о розничных игроках, обладающих значительными запасами горючего в резервуарах своих АЗС.

Это не должно повлиять на стоимость топлива. Минимальные запасы топлива у сетей АЗС фактически уже есть, осталось только их оформить соответствующим образом, но поскольку чиновники отстают сделать это невозможно. Фактически этом году будет переходный период, за который плавно примут необходимые подзаконные акты и решат процедурные вопросы Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко отмечает, что, несмотря на заявления министерства после 24 февраля, может сложиться юридическая коллизия, когда импортеры не смогут растаможить топливо. По закону информация о запасах у импортеров в соответствии с законом должна передаваться импортерами на таможню. А таможня, учитывая эти объемы, уже принимает решение относительно объемов растаможивания. То есть импортер не может завозить больше, чем позволяют его имеющиеся запасы или объемы банковской гарантии.

Система мониторинга запасов фактически не готова, а правительство еще не согласовало порядок ее функционирования. Так что фактически отслеживать объемы невозможно. При этом существует вероятность, что в соответствии с законом таможня прекратит растаможивать топливо после 24 декабря Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

Пока не будет официального разъяснения от Государственной таможенной службы, более 500 импортеров остаются в зоне риска.

Мелким импортерам будет тяжело

По словам Леушкина, требование сформировать минимальные запасы топлива хоть сначала и не скажется на розничном рынке, но станет финансовым потрясением для небольших импортеров топлива, поскольку это потребует у них заморозки больших объемов оборотного капитала. При этом банки сейчас не кредитуют импорт дизтоплива, поскольку это считается высокорисковыми операциями.

Предстоит заморозить около $500 тысяч. Не так многие компании могут позволить себе безболезненно это пройти. Эти затраты они будут перекладывать на конечного потребителя Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Батраченко говорит, что стоимость хранения и требование заморозить часть оборотных средств будут дополнительными финансовыми нагрузками и на операторов АЗС, которые не импортируют горючее и не обязаны формировать минимальные запасы. Так что в перспективе сети АЗС все же будут вынуждены увеличивать цены на стелах.

Операторам АЗС придется платить больше тонны горючего, поскольку они будут компенсировать расходы импортерам Станислав Батраченко СЭО сети АЗС "Надежда"

По словам Сиренко, в конечной перспективе закон о минимальных запасах нефтепродуктов будет способствовать вытеснению с рынка мелких импортеров, не имеющих инфраструктуры и финансового резерва, чтобы обеспечить необходимые минимальные запасы горючего.

Конечно, власти будут пытаться не допустить коллапса на границе и дефицита горючего в стране и дадут необходимые разъяснения для таможни. Хотя ответственность за нарушение закона и отсрочена, закон принят и начал действовать. Таким образом, в течение года все импортеры должны будут сформировать необходимые запасы хотя и получили для этого время из-за задержки чиновников. Со временем эти требования закона будут способствовать вытеснению с оптового рынка мелких игроков и укрупнению рынка.