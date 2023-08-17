Схемы и рост цен на горючее. Как введение нормы по обязательному минимальному запасу нефти повлияет на игроков и рынок нефтепродуктов в Украине

В Украине хотят ввести для операторов рынка нефтепродуктов обязательное создание резервов нефти. По мнению инициаторов нововведения, это усилит энергетическую безопасность страны и поможет предотвратить новый топливный кризис. При этом требования к игрокам рынка создавать и поддерживать запасы за собственные средства приведет к росту цен и может привести к монополизации рынка горючего.

10 августа Верховная Рада приняла в первом чтении закон №9024-д о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Речь о создании резервов горючего в Украине велась еще в начале года. Инициатором здесь выступил Кабинет министров, который в феврале представил собственный законопроект , который должен был установить основные принципы функционирования топливных резервов.

Как отметил тогда премьер-мининстр Денис Шмигаль, основной идеей законодательной инициативы является создание диверсифицированной системы хранения, благодаря которой в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы.

Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга. Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов — это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется столь же важным и после нашей победы и завершения войны», - отметил премьер.

В общем идея довольно правильная, особенно в контексте того, что весной 2022 года страна пережила топливный кризис , когда горючее было в дефиците, а на АЗС были длинные очереди. Также это имплементирует директиву ЕС 2009/119/ЕС, которая была принята еще в 2009 году и принята как механизм энергетической безопасности Европейского союза. В целом запасы горючего, накопленные бизнесом для выполнения этой директивы, позволили европейскому рынку горючего безболезненно пережить эмбарго на российские нефтепродукты , которое было введено в феврале.

Вместе с этим парламент принял депутатский законопроект, инициатором которого стал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Сам законопроект предусматривает создание запасов нефти и нефтепродуктов в объеме 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления. Рассчитывать эти значения будет Министерство энергетики по собственной методике, которая должна учитывать требования вышеуказанной евродирективы 2009/119/ЕС. Также, согласно законопроекту, Минэнерго будет мониторить запасы нефти и нефтепродуктов с помощью разработанной для этого системы.

Запасы будут создаваться либо производителями нефтепродуктов, либо их импортерами за их собственные средства. При этом отдельные игроки рынка будут иметь право на введение в обращение количества нефти и нефтепродукций в объеме пропорционально возложенным на хранение в резерв. Нефть и топливо, которые находятся в резерве, не могут быть проданы, однако могут быть переданы под залог для получения банковской гарантии.

Стоит отметить, с начала полномасштабной войны россияне систематически обстреливают украинские нефтебазы , поэтому хранить горючее в их резервуахах стало опасно, а с весны 2022 года операторы АЗС либо работают с колес, либо хранят топливо за границей. С учетом этого в законе прописана возможность хранить резервы топлива за границей во время войны и в течение шести месяцев после отмены военного положения.

В целом следует отметить, что создание в Украине резерва горючего является правильным решением, в первую очередь с точки зрения энергетической безопасности государства и его европейской интеграции. Однако в украинских реалиях имплементация этой нормы может усугубить риски монополизации рынка, вытеснение из него мелких игроков, а также создаст предпосылки для новых схем в теневом сегменте топливного рынка. К тому же, финансирование запасов горючего самими участниками рынка и необходимость заморозить часть оборотных средств приведет к росту цены на топливо.

Риски монополизации рынка и рост цен на горючее

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что до полномасштабной войны на рынке горючего была олигополия, позволявшая крупнейшим игрокам дважды в году поднимать цены и неплохо на этом зарабатывать.

“Раньше на рынке был олигопольный сговор. Крупнейшими игроками были Коростенская нефтебаза, где концентрировалось горючее из Беларуси, Медведчук и Коломойский. На фоне новость, что Мозырский НПЗ остановил работу, Кременчугский НПЗ остановил работу или Россия прекратила поставки горючего цены на топливо в группе поднимавшихся на 1-2 гривны. Такое происходило регулярно дважды в год и на этих двух событиях оптовый рынок собственно и жил. Сейчас так накрутить цены на фоне новостей невозможно, потому что есть куча мелких импортеров”, - говорит Леушкин.

По его словам, требование хранить резервные запасы топлива уничтожит большинство мелких импортеров. Поэтому когда закон начнет действовать в полной мере большие риски возвращения олигополии на топливный рынок, а с ней и раскачка рынка новостями и накручивания цен на топливо.

“Сейчас есть куча мелких импортеров, у которых от 2 до 10 бензовозов и не имеющих возможности морозить оборотные средства. У меня например месячный оборот миллион долларов, это означает что мне для той же работы нужно будет два миллиона долларов, один из которых я должен заморозить. У многих мелких импортеров таких денег нет, поэтому закон убьет 500 из 637 мелких импортеров. Сам закон, насколько я понимаю, должен вступить в силу с января 2024, а до 2025 все должны будут выполнить его условия. Так что я думаю в 2025 году на рынок вернется олигополия”, - говорит Леушкин.

Он отмечает, что некоторые мелкие импортеры могут попытаться кооперироваться и укрупняться. Однако все эти игроки, которые раньше были конкурентами, должны уживаться вместе и взаимодействовать между собой. К тому же требование замораживать часть оборотного капитала приведет к необходимости пересмотра маржинальности и увеличению торговых наценок, что также приведет к росту цен.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что проблемой может стать и нежелание владельцев нефтебаг или газонасосных станций принимать к себе резерв небольших импортеров.

“Есть вопрос относительно того, нет ли здесь риска антиконкурентных действий со стороны владельцев складов хранения (в данном случае это ГНС, для сжиженного газа) относительно мелких импортеров и желания или нежелания принимать их объемы к себе на склад. Ведь на рынке присутствует жесткая конкуренция, которая сопровождается ценовыми методами, а теперь может появиться дополнительный фактор конкуренции”, - говорит Шубан.

Он отмечает, что хранение ресурса достаточно дорого. Так, среднерыночная стоимость хранения тонны автогаза в Украине стоит до 700 гривен за декаду, что соответственно 40 копейкам на литре этого топлива. А хранение тонны сжиженного газа в течение 90 дней в Украине прибавит к цене горючего 3,6 грн/л.

Еще одним фактором может стать риск потерять горючее из-за российских обстрелов. Да, в законе прописано, что на время военного состояния резервы можно хранить и не в Украине. Но далеко не все владельцы компаний-импортеров смогут уехать за границу, чтобы договориться об услуге хранения в той же Польше. Людей призывного возраста могут просто не выпустить из страны. Таким образом, дополнительная стоимость хранения вместе со стоимостью дополнительных рисков потерь ресурса ляжет в его себестоимость и как следствие конечный потребитель будет вынужден заплатить за это”, - говорит Шубан.

Риски появления схем

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что законодательные нормы по хранению резервного запаса топлива были разработаны под крупных игроков рынка.

Главный вопрос зачем это все во время войны. Там главный тезис, что закон принимают, чтобы не повторился топливный кризис. Но я считаю, что топливный кризис мы прошли более-менее нормально. Импорта почти не было и мы были вынуждены потреблять запасы топлива, был ажиотаж, но рынок работал”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что в украинских реалиях достаточно высокие риски схем связанных с хранением горючего.

“Насколько я понимаю, те, кто не будет иметь свои мощности для хранения или тот, кто не имеет своих АЗС и работает через арендованные, будет вынужден покупать возможность хранить часть своего ресурса, чтобы оставаться участником рынка. Я вижу здесь риски торговли несуществующими объемами. У нас воскреснут старые ржавые давно не работающие нефтебазы – вдруг окажется, что там хранятся тысячи тонн горючего. Также к этим схемам могут приобщиться работающие нефтебазы”, - говорит Сиренко.

Шубан также отмечает, что торговля резервами достаточно органично впишется в существующие схемы на рынке горючего.

“Сейчас в теневом сегменте рынка все происходит примерно следующим образом: заехал ресурс, который продался реальному потребителю за кэш, а документы на этот ресурс выписывают на других фиктивных потребителей у которых пропан-бутановая установка (торговля документами на уже проданное топливо довольно распространена в схемах) с налоговыми скрутками, - Delo.ua). Сейчас же появится новый вариант, горючее заедет, его продадут за кэш, по документам это топливо поедет куда-то на хранение, а потом его опять же сожгут фиктивные потребители», – говорит Шубан.

В целом бороться с такими схемами должна Электронная система репортинга минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, создание которой предусмотрено законом, держателем которой будет Минэнерго. При этом Сиренко отмечает, что аналог такой системы мониторинга горючего в Украине уже действует несколько лет и его распорядителем является Государственная налоговая служба Украины.

“Система уже работает под эгидой ГНСУ с известным только налоговикам эффектом.

Весь рынок установил расходомеры и равномеры. В сущности это сигналы из резервуаров, передаваемые в единый мониторинговый центр. Систему сделали для борьбы с суррогатным горючим (бодягой), хотя как мы знаем, бодяга на рынке до сих пор присутствует, а информация об остатках и запасах горючего никому неизвестна, хотя в США такую информацию еженедельно публикуют, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что создание новой системы мониторинга, которая будет дублировать уже существующую, обойдется в немалые деньги. И эти деньги либо будут взяты из государственного бюджета, либо от бизнеса, что в конечном итоге увеличит стоимость топлива на объем этих инвестиций.

Эксперт отмечает, что требование хранения запасов горючего игроками рынка действительно может отсеять часть мелких игроков, однако Сиренко не считает, что это будет иметь однозначно негативные последствия.

Мелкие импортеры, вчерашние владельцы нескольких бензовозов обычно не оказывают на рынке сильной погоды, но если их много их влияние на рынок существенно. Такие игроки также неуправляемы, именно они повезли в Украину ресурс российского происхождения, поэтому здесь также играет роль фактор безопасности”, - отмечает Сиренко.