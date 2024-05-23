Урожай зерновых ожидается на уровне 73 миллионов тонн

Потенциальный урожай зерновых и масличных культур в Украине, по консервативному прогнозу, в этом году ожидается на уровне 73 млн. тонн.

Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Укринформ".

"Консервативный прогноз – что урожай составит 73 млн тонн", – отметил Качка.

Но он выразил надежду, что урожай может быть выше консервативного прогноза, близкого к тому, который был в прошлом году.

Утка напомнил, что в прошлом году было собрано 82 млн. тонн зерновых и масличных культур.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуре предполагается производство 5,2 млн. тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн. тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн. тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн. тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн. тонн.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 год маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.