Армия РФ обстреляла Харьков КАБами и 462 раза ударила по Запорожской области: как прошли сутки в регионах

Из-за обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30 получили ранения 12 человек, в Донецкой области в результате вражеской атаки погиб человек, а Сумщину обстреляли из минометов.

В Харькове в результате обстрела КАБ пострадали 12 человек

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Харькове в результате обстрела КАБ по Шевченковскому району повреждено остекление окон в 3-х многоквартирных жилых домах, здания двух кафе, автомойку, остекление АЗС, здание СТО, здание продовольственного магазина, 2 трамвая и 11 автомобилей. Уничтожен 1 автомобиль.

Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела Харькова боеприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov

В Холодногорском районе в результате обстрела КАБ повреждено помещение предприятия, которое не эксплуатировалось.

Пострадали 12 человек.

В Харьковской области из-за обстрелов пострадали 8 человек

Как сообщил глава Харьковской области, в г. Чугуев в результате обстрела горел первый и второй этаж детского сада. Повреждены 3 многоквартирных жилых дома, здание детского сада, помещение магазинов, офисное помещение, аптека и 4 автомобиля. Пострадали 8 человек.

Кроме того, в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела военными РФ повреждены дом и газопровод.

Оккупанты 462 раза ударили по Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов области. Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.

232 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 2 обстрела из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 226 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Вербового.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один человек

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин.

В частности, в Марьинской общине Покровского района обстреляны Парасковеевка, Елизаветовка и Екатериновка. В Кураховской общине повреждены 2 дома в Остром и 2 дома в Горняке, под огнем Ганивка, Успеновка и Курахово. В Селидово повреждено админздание.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрела Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Лимане Краматорского района повреждено 5 хозяйственных построек. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.

В Торецке Бахмутского района 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 1 админздание; в Северном 3 человека ранены и 3 дома повреждены. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и 2 инфраструктурных объекта. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонщины

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Станислав, Белозерка, Велетенское, Ивановка, Токаревка, Александровка, Ольговка, Золотая Балка, Змиевка, Тягинка, Николаевка, Михайловка, Бургунка и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Также враг направил ракету по Высокопольской общине и нанес авиационные удары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 5 частных домов. Были зафиксированы попадания в сотовую башню, промышленное предприятие и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

В Сумской области зафиксировано 16 взрывов из миномета

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов из миномета, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Краснопольская (7 взрывов), Эсманьская (4 взрыва), Шалыгинская (5 взрывов) общины.