Армія РФ обстріляла Харків КАБами і 462 рази вдарила по Запорізькій області: як пройшла доба у регіонах

Через обстріл Харкова боєприпасами УМПБ Д-30 отримали поранення 12 людей, у Донецькій області внаслідок ворожої атаки загинула людина, а Сумщину обстріляли з мінометів.

У Харкові внаслідок обстрілу КАБ постраждали 12 людей

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, у Харкові внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському району пошкоджено скління вікон у 3-х багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівля СТО, будівля продовольчого магазину, 2 трамваї та 11 автомобілів. Знищено 1 автомобіль.

Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30. Фото: https://t.me/synegubov

У Холодногірському районі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося. Постраждали 12 людей.

У Харківській області через обстріли постраждали 8 людей

Як повідомив очільник Харківської області, у м. Чугуїв внаслідок обстрілу горів перший та другий поверх дитячого садочку. Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будівлю дитячого садочка, приміщення магазинів, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі. Постраждали 8 людей.

Крім того, у селищі Куп‘янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено будинок та газопровід.

Окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області

Як повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів області. Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.

232 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 2 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула одна людина

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін.

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Єлизаветівка і Катеринівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому і 2 будинки у Гірнику, під вогнем Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

У Лимані Краматорського району пошкоджено 5 господарчих будівель. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.

У Торецьку Бахмутського району 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

Також ворог спрямував ракету по Високопільській громаді та наніс авіаційні удари КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

На Сумщині зафіксовано 16 вибухів з міномету

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів з міномету, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська (7 вибухів), Есманьська (4 вибухи), Шалигинська (5 вибухів) громади.