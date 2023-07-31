В августе горючее будет расти в цене. Вырастет ли цена на бензин до 60 грн/л?

В августе цены на топливо будут расти из-за роста цены на нефть и окончания запасов дешевого горючего, которое трейдеры закупили до повышения НДС с 7% до 20%. Вместе с этим потребление топлива остается высоким из-за жатвы.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что все больше операторов сетей АЗС небольшими шагами приближаются в ценах бензина и дизтоплива к отметке в 50 грн/л, от пересечения которой крупнейших игроков топливного ритейла удерживают лишь остатки по старым ценам и риски .

"Очевидно, что возобновленные налоги и рост внешнего рынка подтолкнут к росту на АЗС прежде всего бензины: если неделю назад прогнозировалось прибавить три грн/л, то сейчас можно ожидать около пяти грн/л уже в первую неделю августа. По дизтопливо, учитывая высокую конкуренцию, вряд ли можно наблюдать массовое поднятие цен", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что совершенно другая ситуация наблюдается на рынке автогаза, оптовые цены на который движутся разнонаправленно. Однако дорогой бензин постепенно подтягивает цены и на газ.

Например, на АЗС Rodnik в Харьковской и Полтавской областях в течение нескольких дней цена выросла на 20 коп./л, до 23,19 грн/л. В Закарпатье на АЗС ELERON цена выросла на 40 коп./л, до 22,90 грн/л. В Винницкой (на 10 коп./л) и Закарпатской (на 20 коп./л) области выросла цена на АЗС сети Chipo – до 22,70 и 22,90 грн/л соответственно. В Чернигове на 30-40 коп./л газ подорожал на АЗС T&T Neft и ULTRA – до 22,20 и 22,10 грн/л.

В целом, с учетом предыдущих изменений в течение прошлой недели (24-30 июля), средняя цена газа на АЗС увеличилась на 5 коп./л до 23,33 грн/л. После увеличения цен на бензины на АЗС соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 48,5% в среднем.

По словам Сиренко, на оптовом рынке топлива прошедшая неделя завершилась повышением оптовой цены дизтоплива еще на 4,2%, или на 1,74 грн/л по сравнению с пятницей 21 июля. С середины недели 26 июля рост составил 1,0% или 0,45 грн/л – до 43,52 грн/л (990 долларов/тонна без налогов) в пятницу 28 июля.

"Стимулом к увеличению отпускных цен на горючее бензовозными нормами является активный рост внешнего рынка в преддверии. С 21 июля спотовая цена на ГП в Европе выросла на 6,4-7,6%", - отмечает Сиренко.

Рост цен на нефть может существенно увеличить цены на украинских АЗС

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что Саудовская Аравия сейчас пытается увеличить цену на нефть до 90 долларов за баррель. Учитывая власть саудитов в ОПЕК им вполне может это сделать.

"Такое впечатление, что Саудиты бросили вызов всему миру. Если это удастся и нефть действительно будет стоить 90 долларов за баррель, то котировки горючего достигнут значений, которые будут отображаться на стелах украинских АЗС ценами 60 грн/л за бензин и 55-57 грн// л за дизтопливо", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что сейчас крупнейшие в Украине операторы АЗС держат цены, поскольку у них была договоренность с властями о плавном повышении розничных цен во избежание социальных потрясений и гнева населения.

"Наибольшие игроки рынка решили повышать цены плавно, но резкий рост цен на нефть может поломать им эту стратегию. Я считаю, что в понедельник 31 июля или во вторник 1 августа ОККО и WOG добавят еще две гривны к своим ценам на потолке и это станет началом ценового ралли на украинских АЗС. Я думаю, что это начнется именно на этой неделе, потому что это начало августа и все будут пытаться нормально отработать месяц", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что в настоящее время потребление топлива остается высоким главным образом из-за спроса аграриев, у которых продолжается жатва. Конечно, в этом секторе есть неопределенность из-за прекращения "зернового соглашения". Активного экспорта зерновых сейчас не происходит, а зерно в основном складируется в элеваторах.

"Что касается потребления бензина, то оно тоже относительно высоко. Конечно в абсолютном отношении показатели ниже тех, что были в аналогичные периоды до полномасштабной войны, однако показатели на душу населения почти одинаковы", - говорит Леушкин.

Июньские запасы горючего заканчиваются, поэтому цены будут расти

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своем Facebook отмечает, что рост цен на топливо в июле был умеренным благодаря значительным запасам, которые игроки топливного рынка сформировали в мае и июне.

"Месяц прошел относительно спокойно благодаря хорошим запасам, которые сформировали игроки в мае и июне и даже превысили ожидания. Ключевой вклад в июльскую стабильность внесли хорошо подготовившиеся ОККО, WOG и "Укрнафта" и благодаря которым цены до сих пор не пересекли отметку в 50 грн/л. Но запасы имеют привычку заканчиваться. То есть июльское горючее все больше замещает предварительные объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится окончательно", - отмечает Куюн.

По его словам, в июле мировой рынок горючего в июле пошел в гору. Бензин и дизтопливо прибавили по 130-140 долларов/тонна, что прибавит в цене литра в среднем 5 грн. Цена автогаза подскочила на 70 долларов/тонна, что прибавит еще 1,7 грн к цене литра этого горючего.

"Идем в сезон максимально потребления во всем мире, поэтому надеяться на существенное охлаждение цен, на мой взгляд, не стоит. Отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС. Если сложить все вместе, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна. Да, думаю, до 3 грн/л будет мортизировано за счет розничной наценки, но это некое успокаивающее", - отмечает эксперт.

Также остается сложной ситуация на юге страны. После обстрелов украинских портов, владельцы танкеров не хотят везти горючее в румынские порты Дуная и молдавский порт Джурджулешты, а соглашающиеся подняли фрахтовые ставки на 50-100% и требуют страхования жизней команды.

"Проблемы на юге будут также держать цены в тонусе. Это не повод для паники, а стимул думать, что делать. Ситуация не нова, фактически повторяет выходные данные апреля-мая. Только тогда у нас не было ни опыта, ни транспортных мощностей". На данный момент все существующие ручейки будут важными, кажется, пришло время и для консолидации трейдеров, которые вместе могли бы заключить долгосрочные договоры на крупные танкерные партии. теми же американцами.Это гарантировало бы ресурс и неплохую цену на большом объеме.Кроме того, этот продукт гарантированно заместил бы различные токсичные ресурсы дизтоплива из Турции, Индии, Саудовской Аравии, которые откровенно пахнут "узким" душком", - отмечает Куюн.

В свою очередь Сиренко не соглашается с прогнозом, что топливо может вырасти до указанных цен. Эксперт убежден, что даже с учетом указанных факторов, предпосылок резкого роста цены нет.

"Оптовая цена дизтоплива сейчас 43 грн/л. Фрахт на Дунае фактически вырос на 15-20%, а это несущественно. По-моему, предел роста цены на бензин 55 грн/л", - отмечает Сиренко.