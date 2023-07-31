В серпні пальне зростатиме в ціні. Чи виросте ціна на бензин до 60 грн/л?

В серпні ціни на пальне зростатимуть через зростання ціни на нафту та закінчення запасів дешевого пального яке трейдери закупили до підвищення ПДВ з 7% до 20%. Разом з цим споживання палива залишається високим через жнива.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що все більше операторів мереж АЗС невеликими кроками наближаються в цінах бензину та дизпалива до відмітки в 50 грн/л, від перетину якої найбільших гравців паливного ритейлу утримують лише залишки за старими цінами та ризики втратити клієнтів.

"Очевидно, що поновлені податки та зростання зовнішнього ринку підштовхнуть до росту на АЗС перш за все бензини:, якщо тиждень тому прогнозувалось додати три грн/л, то нині можна очікувати близько п’ять грн/л вже в перший тиждень серпня. По дизпальному, з огляду на високу конкуренцію навряд можна спостерігати масового підняття цін", - говорить Сіренко.

Експерт зазначає, що геть інша ситуація спостерігається на ринку автогазу, оптові ціни на який рухаються різнонаправлено. Проте дорогий бензин потроху підтягує ціни й на газ.

Наприклад на АЗС Rodnik у Харківській та Полтавській областях протягом декількох днів ціна зросла на 20 коп./л, до 23,19 грн/л. На Закарпатті на АЗС ELERON ціна зросла на 40 коп./л, до 22,90 грн/л. У Вінницькій (на 10 коп./л) та Закарпатській (на 20 коп./л) області зросла ціна на АЗС мережі Chipo – до 22,70 та 22,90 грн/л, відповідно. В Чернігові на 30-40 коп./л газ подорожчав на АЗС T&T Neft та ULTRA – до 22,20 та 22,10 грн/л.

Загалом, з урахуванням попередніх змін протягом минулого тижня(24-30 липня), середня ціна газу на АЗС збільшилася на 5 коп./л, до 23,33 грн/л. Після збільшення цін на бензини на АЗС, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 48,5% в середньому.

За словами Сіренка, на оптовому ринку палива минулий тиждень завершився підвищенням оптової ціни дизпального ще на 4,2%, або на 1,74 грн/л порівняно з п’ятницею 21 липня. З середини тижня 26 липня зростання становило 1,0% або 0,45 грн/л – до 43,52 грн/л (990 доларів/тонна без податків) у п’ятницю 28 липня.

"Стимулом до збільшення відпускних цін на пальне бензовозними нормами є активне зростання зовнішнього ринку напередодні. З 21 липня спотова ціна на ДП у Європі зросла на 6,4-7,6%", - зазначає Сіренко.

Зростання цін на нафту може суттєво збільшити ціни на українських АЗС

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже що Саудівська Аравія наразі намагається збільшити ціну на нафту до 90 доларів за барель. Враховуючи владу саудитів в ОПЕК їм цілком може це вдатися.

"Таке враження, що Саудити кинули виклик усьому світу. Якщо \м це вдасться і нафта дійсно коштуватиме 90 доларів за барель, то котирування пального досягнуть значень, котрі відображатимуться на стелах українських АЗС цінами 60 грн/л за бензин та 55-57 грн/л за дизпаливо", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що наразі найбільші в Україні оператори АЗС тримають ціни, оскільки у них була домовленість з владою про плавне підвищення роздрібних цін, щоб уникнути соціальних потрясінь та гніву населення.

"Найбільші гравці ринку вирішили підвищувати ціни плавно, але різке зростання цін на нафту може поламати їм цю стратегію. Я вважаю, що в понеділок 31 липня, або у вівторок 1 серпня ОККО та WOG додадуть ще дві гривні до своїх цін на стелі й це стане початком цінового раллі на українських АЗС. Я думаю що це почнеться саме на цьому тижні, бо це початок серпня і всі намагатимуться нормально відпрацювати місяць", - говорить Льоушкін.

Він зазначає, що наразі споживання палива залишається високим головним чином через попит аграріїв, у яких тривають жнива. Звісно в цьому секторі є невизначеність через припинення "зернової угоди". Активного експорту зернових зараз не відбувається, а зерно переважно складується в елеваторах.

"Що стосується споживання бензину, то воно теж є відносно високим. Звісно в абсолютному відношенні показники є нижчими за ті, що були в аналогічні періоди до повномасштабної війни, однак показники на душу населення майже однакові", - говорить Льоушкін.

Червневі запаси пального закінчуються, тож ціни ростимуть

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своєму Facebook зазначає, що зростання цін на паливо в липні було помірним завдяки значним запасам, які гравці паливного ринку сформували в травні та червні.

"Місяць пройшов відносно спокійно завдяки гарним запасам, які сформували гравці у травні й червні та які навіть перевищили очікування. Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG та “Укрнафта”, які гарно підготувались, й завдяки яким ціни досі не перетнули позначку у 50 грн/л. Але запаси мають звичку закінчуватись. Тобто липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно", - зазначає Куюн.

За його словами, у липня світовий ринок пального у липні пішов в гору. Бензин та дизпальне додали по 130-140 доларів/тонна, що додасть в ціні літра в середньому 5 грн. Ціна автогазу підскочила на 70 доларів/тонна, що додасть ще 1,7 грн до ціни літра цього пального.

"Йдемо у сезон максимально споживання у всьому світі, тому сподіватись на суттєве охолодження цін, на мій погляд, не варто. Відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС. Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн на дизпальне є абсолютно реальною. Так, гадаю, до 3 грн/л буде замортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це таке собі заспокійливе", - зазначає експерт.

Також залишається складною ситуація на Півдні країни. Після обстрілів українських портів, власники танкерів не хочуть везти пальне у румунські порти Дунаю та молдовський порт Джурджулешти, а ті хто погоджується підняли фрахтові ставки на 50-100% та вимагають страхування життів команди.

"Проблеми на півдні будуть також тримати ціни у тонусі. Це не привід для паніки, а стимул думати, що робити. Ситуація не нова, фактично повторює “вихідні” дані квітня-травня. Тільки тоді в нас не було ані досвіду, ані транспортних потужностей, а зараз все це є. Треба збільшувати контрактування на суходолі, на північному та західному напрямках. Зараз кожен існуючий струмок буде важливим. Здається, прийшов час й для консолідації трейдерів, які разом могли б укласти довгострокові договори на великі танкерні партії. Наприклад, з тими ж американцями. Це гарантувало б ресурс та непогану ціну на великому обсязі. Крім того, цей продукт гарантовано б замістив різні токсичні ресурси дизпального із Туреччини, Індії, Саудівської Аравії, які відверто тхнуть "узким" душком", - зазначає Куюн.

Своєю чергою, Сіренко не погоджується з прогнозом, що паливо може зрости до зазначених цін. Експерт переконаний, що навіть з урахуванням зазначених факторів, передумов для різкого зростання ціни нема.

"Оптова ціна дизпалива зараз 43 грн/л. Фрахт на Дунаї фактично виріс на 15-20%, а це несуттєво. Як на мене, межа зростання ціни на бензин 55 грн/л", - зазначає Сіренко.