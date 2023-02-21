Топливный резерв. Как Кабмин планирует создать запасы горючего в условиях, когда россияне обстреливают нефтебазы

Кабмин решил создать запас нефтепродуктов на 2 месяца потребления. Этот шаг поможет стабилизировать рынок и имплементировать в Украине европейское законодательство. При этом Россия обстреливает украинские нефтебазы с начала войны. В таких условиях накопление больших объемов горючего в одном месте очень рискованно.

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14 февраля Кабинет министров одобрил законопроект , предусматривающий создание в стране минимального запаса нефтепродуктов и регулирование этих запасов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о создании запасов на два месяца. Шмигаль отметил, что такая норма позволит сформировать резервы, которые будут составлять 61-й день внутреннего потребления. В случае кризисной ситуации на топливном рынке такие резервы позволят бизнесу гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере.

Также эта норма имплементирует директиву ЕС 2009/119/ЕС, принятую еще в 2009 году и принятую как механизм энергетической безопасности Европейского союза. Значительные запасы горючего, сформировавшие европейский бизнес выполняя эту директиву, были одним из факторов, помогших странам ЕС заранее подготовиться к эмбарго на российские бензин и дизельное топливо . Поэтому в отличие от энергетического кризиса, вызванного низкими запасами газа летом 2021 года, топливный кризис Европе не грозит.

В мирное время имплементация евродиректив является вполне логичным шагом для страны, стремящейся стать членом ЕС. Однако с самого начала полномасштабной войны россияне систематически обстреливали украинские нефтебазы и продолжают систематически бить по топливной инфраструктуре. Последние на момент написания статьи обстрелы были 16 февраля по Кременчугскому и Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам.

В целом именно систематические удары по нефтебазам вместе с отказом от поставок нефтепродуктов из России и Беларуси стали теми факторами, которые спровоцировали топливный кризис весной прошлого года. Все-таки страну удалось наполнить горючим, а сам рынок кардинально изменил модель логистики. Украинские сети АЗС стали покупать или арендовать нефтебазы на территории соседних стран, или вообще работать с колес, держа максимальный запас горючего на самих АЗС и время от времени пополняя его. Так что в текущих условиях, когда война продолжается, а страна ожидает нового большого наступления российских войск вряд ли кто-нибудь из бизнеса решится держать большое количество горючего в одном месте. Хотя на перспективу инициатива хорошая.

Хранить горючее на нефтебазах в условиях войны рискованно

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин довольно скептически относится к правительственной инициативе по созданию запасов.

Он говорит, что двухнедельный запас горючего является стандартным запасом для всех сетей АЗС: что-то из этого горючего продается, что-то еще едет на заправку. Под такие запасы сейчас подстроен маркетинг, логистика и движение оборотных средств. Но сделать такой запас на 61 день без хранения топлива на нефтебазах практически невозможно.

“У нас одна АЗС в день проливает около 20-25 кубических метров горючего, а месячный объем без нефтебазы хранить невозможно. Да и вообще есть разные сети в которых разная маржа и разные проливы. Есть сети с маржой в 20 гривен на литре, где оборот товаров меньше, они могут себе позволить хранить относительно большие запасы горючего в Болгарии или Польше на арендованных нефтебазах. А что делать тем, кто трудится на больших объемах? Если условно взять 10 заправок с проливами в сутки в 25 кубических метров, в общей сложности выйдет 2500 кубических метров, это примерно 46 вагонов, так что запас горючего на 61 день будет около 2520 вагонов горючего для хранения, 25 нефтебаз. И это всего 10 АЗС”, - говорит Леушкин.

Он отмечает, что несистемные сети АЗС в любом случае постараются обходить норму по хранению топлива. Он также отмечает, что в условиях обстрелов хранить большие запасы горючего в одном месте очень рискованно.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что до начала полномасштабной войны в Украине было около 500 нефтебаз, из которых реально работала треть, другие не заполнялись.

"Была инициатива, по которой государство будет платить бизнесу за хранение такого резерва на частных нефтебазах, то есть будут загружены те мощности, которые ранее не были загружены", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что в соседней Польше действует требование хранения запасов горючего на 90 дней, и там крупнейшим оператором нефтебаз является государственная компания PERN SA. По грубым подсчетам за месяц Украина потребляет 700 тысяч тонн всех видов топлива (бензин, дизтопливо, автогаз), поэтому запас, предложенный Правительством, составит примерно 1,4 млн тонн топлива. Теоретически в Украине даже сейчас есть где разместить такие резервы.

Однако после начала войны на первый план стал вопрос безопасности. Хранить можно, но целесообразно ли это делать сейчас? Нет, не целесообразно, потому что это очень большой риск. Если взять среднюю нефтебазу объемом 10 тысяч кубических метров и наполнить ее дизельным горючим по цене 45 гривен литр, то в случае прилета в эту нефтебазу российской ракеты ущерб будет достигать 450 млн гривен”, - говорит эксперт.

Хотя вместе с этим он отмечает, что если законопроект будет принят, а сама норма начнет действовать после завершения военного положения, то есть вне условий военных рисков, то создание резервов на 61 день вполне реально.

Создание резервов нефти и нефтепродуктов не новая идея

В то же время эксперт “Центра Разумкова” Максим Белявский говорит, что вопрос создания стратегических резервов нефтепродуктов есть в повестке дня Кабинета министров уже достаточно давно.

Вообще цель по созданию стратегического запаса нефтепродуктов была предусмотрена Энергетической стратегией Украины, утвержденной Правительством в четвертом квартале 2017 года. Тогда речь шла о запасах на 100 дней. Понятно, что из-за систематических обстрелов емкостей для хранения больших объемов горючего стало меньше.

Но в общем, если мы говорим о вообще такой законодательной инициативе, это довольно правильный шаг с точки зрения безопасности. Я бы даже сказал, что достаточно существенный сигнал для игроков европейского рынка нефтепродуктов. Я лично считаю, что нужно реализовать такую инициативу как можно быстрее и она позволит стабилизировать цены на розничном рынке, особенно во время военного положения”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что, несмотря на военные риски, безопасные мощности для хранения больших запасов горючего в стране до сих пор существуют. Конечно, Правительство не будет обнародовать самого главного и места сохранения критических резервов будут в тайне, однако это позволит сохранить резерв невредимым.

Один из собеседников Delo.ua в комитете по энергетике отметил, что разделяет обеспокоенность бизнеса особенно на фоне последних обстрелов нефтеперерабатывающих заводов. При этом он отметил, что пока правительственный законопроект будет принят парламентом пройдет два чтения. На каждом из этапов законопроект может быть доработан и в него могут быть внесены поправки. Не исключено, что действовать закон начнет уже после окончания войны.