Ринок пального виходить з тіні та легалізується: Гетманцев розповів про результати

Постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства, а також спільна робота Державної податкової служби та правоохоронних органів сприяє тому, що ринок пального виходить з тіні та легалізується.

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Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев.

За його словами, компаніями галузі до бюджету за 10 місяців 2024 року сплачено платежів на суму 20,0 млрд грн, що на 109,7% більше ніж за 10 місяців 2021 року (+10,5 млрд гривень).

Також суттєво зросла й сплата ПДВ. Так, за 10 місяців 2024 року до бюджету надійшло на 4,5 млрд грн більше (+91,6%) від фактичної сплати за аналогічний період 2021 року.

Крім того, прослідковується і зростання податкової ефективності з ПДВ.

З урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ, податкова ефективність по галузі у 2024 році становить:

оптова торгівля пальним – 0,97%, що на 61,3% більше 2021 року (у 2021 році податкова ефективність становила 0,6%);

роздрібна торгівля пальним – 1,03%, що на 65,2% більше 2021 року (у 2021 році податкова ефективність становила 0,62%).

При цьому середній показник по мережах АЗС, за 10 місяців 2024 року становить 0,87%.

"Водночас, не всі нафтотрейдери однаково сумлінно ставляться до своїх податкових обовʼязків. У звʼязку з цим одна з великих мереж АЗС була віднесена до ризикових", - підсумував Гетманцев.

Зауважимо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Згідно з останніми даними на вересень 2024 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.

Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.