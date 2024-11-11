Рынок горючего выходит из тени и легализуется: Гетманцев рассказал о результатах

Постоянный контроль соблюдения субъектами хозяйствования требований действующего законодательства, а также совместная работа Государственной налоговой службы и правоохранительных органов способствует тому, что рынок горючего выходит из тени и легализуется.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Данило Гетманцев.

По его словам, компаниями отрасли в бюджет за 10 месяцев 2024 года уплачены платежи на сумму 20,0 млрд грн, что на 109,7% больше чем за 10 месяцев 2021 года (+10,5 млрд гривен).

Также существенно возросла и уплата НДС. Так, за 10 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 4,5 млрд грн больше (91,6%) от фактической уплаты за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС.

С учетом последних итогов декларирования НДС налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет:

оптовая торговля горючим – 0,97%, что на 61,3% больше 2021 года (в 2021 году налоговая эффективность составила 0,6%);

розничная торговля горючим – 1,03%, что на 65,2% больше в 2021 году (в 2021 году налоговая эффективность составила 0,62%).

При этом средний показатель по сетям АЗС за 10 месяцев 2024 года составляет 0,87%.

"В то же время не все нефтетрейдеры одинаково добросовестно относятся к своим налоговым обязанностям. В связи с этим одна из крупных сетей АЗС была отнесена к рисковым", — подытожил Гетманцев.

Заметим, что несмотря на усилия государства нелегальные А ВС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. Согласно последним данным на сентябрь 2024 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов.

Почти четверть всех нелегальных АЗС работают во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.