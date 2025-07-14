Темпи закачування газу рекордні: чи вистачить до зими?

Темпи закачування природного газу до українських підземних сховищ газу (ПСГ) залишаються відносно високими у порівнянні з минулим роком. Безумовно, така динаміка є позитивною в умовах рекордно низьких запасів у сховищах наприкінці минулого опалювального сезону. Завдяки чому вдається закачувати більше газу та чи вистачить цього для підготовки до наступної зими?

Обсяги закачування

З початком липня обсяги закачування природного газу до українських сховищ помітно зросли — до майже 56 мільйонів кубометрів 1 липня, на 10% вище, ніж в останній день червня (50,7 мільйона кубометрів). Вже 2 липня добові обсяги закачування газу в Україні перевищили 58 мільйонів кубометрів, досягнувши найвищого рівня за майже два роки, з вересня 2023 року.

Впродовж першої декади липня обсяги закачування газу зберігалися на відносно високому рівні – понад 50 мільйонів кубометрів на добу. Минулого року в липні закачування газу становило 26-32 мільйонів кубометрів на добу. За 11 днів липня Україна закачала до підземних сховищ понад 600 мільйонів кубометрів газу, майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середньодобовий рівень закачування газу в липні становить 54,7 мільйона кубометрів, на 21% або майже 10 мільйонів кубометрів більше, ніж у червні. Отже, обсяги закачування газу зростають не лише у порівнянні з минулим роком, а і порівняно з попередніми місяцями.

Імпорт газу

В основному зростання обсягів закачування газу до сховищ пояснюється помітним збільшенням імпорту в липні. Нагадаю, з початку липня обсяги імпорту газу до України зросли на 40% — до майже 27 мільйонів кубометрів 1 липня. У наступні дні обсяги імпорту залишаються стабільними — на рівні майже 27 мільйонів кубометрів щодоби. Таким чином, вже за 11 днів липня Україна імпортувала понад 290 мільйонів кубометрів газу, які пішли на закачування до українських сховищ.

Майже весь газ, що імпортується до України, йде на закачування до "митного складу" українських сховищ. "Нафтогаз" залишається основним імпортером природного газу з Європи, проте у липні ряд приватних компаній також імпортує газ на фоні вищих цін в Україні.

Розвиток імпортних маршрутів вже відображається у структурі та обсягах імпорту. Так, перші дві приватні компанії у липні почали імпорт газу новим спільним маршрутом Трансбалканського напрямку, імпортуючи газ із Греції до України. За координації Міністерства енергетики та "Оператора ГТС України" у попередні місяці було укладено домовленості щодо спільного бронювання потужностей по всьому маршруту, що дозволило знизити тарифи на транспортування газу Вертикальним коридором, завдяки чому ми вже бачимо перший імпорт.

Крім того, минулого місяця Україна домовилася про збільшення гарантованих імпортних потужностей для постачання газу з Польщі майже вдвічі – з 6,4 до 12,4 мільйона кубометрів газу на добу. Вже у липні обсяги імпорту газу з Польщі зросли до 8,1-8,4 мільйона кубометрів на добу. Обсяги фізичного імпорту з Польщі досягли найвищого рівня за всю історію, чому допомогли домовленості між Операторами ГТС України та Польщі за сприяння Міненерго. Польський маршрут залишається одним із найбільш привабливих завдяки відносно низьким тарифам. Газ з Польщі імпортують як державні, так і приватні компанії.

Чи вистачить газу?

Наразі темпи закачування природного газу до українських сховищ є високими завдяки активному імпорту ресурсу з-за кордону. Важливо у наступні місяці зберігати ці темпи на високому рівні.

За попередніми оцінками, вже на початку серпня запаси газу в українських сховищах наблизяться до 10 мільярдів кубометрів, продовжуючи скорочувати відрив від минулого року. До початку листопада необхідно накопичити в сховищах щонайменше 13 мільярдів кубометрів за умови продовження імпорту впродовж зими. З нинішніми темпами закачування газу ця ціль є повністю досяжною.