Темпы закачки газа рекордные: хватит ли до зимы?

Темпы закачки природного газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) остаются относительно высокими по сравнению с прошлым годом. Безусловно, такая динамика положительна в условиях рекордно низких запасов в хранилищах в конце прошлого отопительного сезона. Благодаря чему удается закачивать больше газа и хватит ли этого для подготовки к следующей зиме?

Объемы закачки

С началом июля объемы закачки природного газа в украинские хранилища заметно выросли — до почти 56 миллионов кубометров 1 июля, на 10% выше, чем в последний день июня (50,7 миллиона кубометров). Уже 2 июля суточные объемы закачки газа в Украине превысили 58 миллионов кубометров, достигнув самого высокого уровня почти за два года, с сентября 2023 года.

В течение первой декады июля объемы закачки газа сохранялись на относительно высоком уровне – более 50 миллионов кубометров в сутки. В прошлом году в июле закачка газа составила 26-32 миллиона кубометров в сутки. За 11 дней июля Украина закачала в подземные хранилища более 600 миллионов кубометров газа, почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднесуточный уровень закачки газа в июле составляет 54,7 миллиона кубометров, на 21% или почти на 10 миллионов кубометров больше, чем в июне. Следовательно, объемы закачки газа растут не только по сравнению с прошлым годом, но и по сравнению с предыдущими месяцами.

Импорт газа

В основном рост объемов закачки газа в хранилища объясняется заметным увеличением импорта в июле. Напомню, с начала июля объемы импорта газа в Украину выросли на 40% — почти до 27 миллионов кубометров 1 июля. В последующие дни объемы импорта остаются стабильными – на уровне почти 27 миллионов кубометров ежесуточно. Таким образом, уже через 11 дней июля Украина импортировала более 290 миллионов кубометров газа, которые пошли на закачку в украинские хранилища.

Почти весь импортируемый в Украину газ идет на закачку в "таможенный склад" украинских хранилищ. "Нефтегаз" остается основным импортером природного газа из Европы, однако в июле ряд частных компаний также импортирует газ на фоне более высоких цен в Украину.

Развитие импортных маршрутов уже отображается в структуре и объемах импорта. Так, первые две частные компании в июле начали импорт газа по новому общему маршруту Трансбалканского направления, импортируя газ из Греции в Украину. При координации Министерства энергетики и "Оператора ГТС Украины" в предыдущие месяцы были заключены договоренности по совместному бронированию мощностей по всему маршруту, что позволило снизить тарифы на транспортировку газа по Вертикальному коридору, благодаря чему мы уже видим первый импорт.

Кроме того, в прошлом месяце Украина договорилась об увеличении гарантированных импортных мощностей для поставок газа из Польши почти вдвое – с 6,4 до 12,4 миллионов кубометров газа в сутки. Уже в июле объем импорта газа из Польши вырос до 8,1-8,4 миллиона кубометров в сутки. Объемы физического импорта из Польши достигли самого высокого уровня за всю историю, чем помогли договоренности между Операторами ГТС Украины и Польши при содействии Минэнерго. Польский маршрут остается одним из самых привлекательных благодаря относительно низким тарифам. Газ из Польши импортируют как государственные, так и частные компании.

Хватит ли газа?

Сейчас темпы закачки природного газа в украинские хранилища высоки благодаря активному импорту ресурса из-за рубежа. Важно в последующие месяцы сохранять эти темпы на высоком уровне.

По предварительным оценкам уже в начале августа запасы газа в украинских хранилищах приблизятся к 10 миллиардам кубометров, продолжая сокращать отрыв от прошлого года. К началу ноября необходимо накопить в хранилищах минимум 13 миллиардов кубометров при продолжении импорта в течение зимы. С нынешними темпами закачки газа эта цель полностью достижима.