Теплопостачання: інвестори встановлять в Київській області 19 когенераційних установок

У трьох районах Київської області встановлять 19 нових когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт для забезпечення мешканців електроенергією та теплом. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він додав, що потужність кожної з установок варіюється від 1 до 35 МВт.

Відповідні меморандуми про співпрацю вже підписали Київська обласна державна адміністрація, шість територіальних громад та інвестори. Нові установки з'являться на об'єктах з централізованим теплопостачанням у восьми населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

"Доручив облгазу та ДТЕК не зволікати – «зелене світло» на реалізацію проєктів. З нашого боку також жодних бюрократичних перепон. Монтаж має відбутися у найкоротші терміни", - зазначив голова Київської ОВА.

Зазначимо, що подібні когенераційні установки вже працюють на одному з енергооб'єктів у Харкові, де було встановлено 4 установки загальною потужністю 6 МВт. Вони забезпечують подачу тепла мешканцям міста навіть під час перебоїв з електроенергією.



Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

У ДТЕК нагадали, що лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії.



"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

"Енергетики і ремонтники компанії продовжують докладати усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак та якнайшвидшого відновлення пошкоджених потужностей теплоелектростанцій", - повідомили в компанії.

Також в ДТЕК повідомили, що для відновлення потужностей з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

За прогнозами гендиректора ДТЕК, після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також.