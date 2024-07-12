У Харкові почалася робота над встановленням міні-ТЕЦ

На території одного з енергооб’єктів у Харкові було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Вони дозволять постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту у місто.

Він додав, що наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

За його словами, уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам. Для підготовки до опалювального сезону Харківській області в червні було виділено додаткові 2,5 млрд грн.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.