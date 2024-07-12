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В Харькове началась работа над установкой мини-ТЭЦ
На территории одного из энергообъектов в Харькове было установлено 4 когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Они позволят поставлять тепло жителям города при отсутствии электроэнергии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в город.
Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.
"Призываю другие города так же устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры", - заявил Шмыгаль.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По его словам, правительство со своей стороны продолжит оказывать поддержку регионам. Для подготовки к отопительному сезону Харьковской области в июне было выделено дополнительные 2,5 млрд грн.
Ситуация в Харькове – самая сложная
Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.
Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.
В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.
В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.