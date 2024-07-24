Теплоснабжение: инвесторы установят в Киевской области 19 когенерационных установок

В трех районах Киевской области будет установлено 19 новых когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт для обеспечения жителей электроэнергией и теплом. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он добавил, что мощность каждой из установок варьируется от 1 до 35 МВт.

Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали Киевская областная государственная администрация, шесть территориальных общин и инвесторы. Новые установки появятся на объектах с централизованным теплоснабжением в восьми населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов.

"Поручил облгазу и ДТЭК не медлить — "зеленый свет" на реализацию проектов. С нашей стороны также никаких бюрократических преград. Монтаж должен состояться в кратчайшие сроки", — отметил глава Киевской ОВА.

Отметим, что подобные когенерационные установки уже работают на одном из энергообъектов в Харькове, где было установлено 4 установки общей мощностью 6 МВт. Они обеспечивают подачу тепла жителям города даже во время перебоев с электроэнергией.



В результате российских обстрелов повреждено или разрушено 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

В ДТЭК напомнили, что только за последние три месяца враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании.



"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

"Энергетики и ремонтники компании продолжают прилагать все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций", — сообщили в компании.

Также в ДТЭК сообщили, что для восстановления мощностей с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд. грн., что соответствует прошлогодним вложениям.

По прогнозам гендиректора ДТЭК, после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и в 2025 году тоже.