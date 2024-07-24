Трейдери попереджають про ризик припинення постачання ДП зі Словаччини

Існує можливість припинення постачань дизельного пального зі Словаччини, проте дефіцит Україні не загрожує.

Про це повідомили учасники ринку, інформує enkorr.

Зазначається, що паливо з Угорщини й Словаччини поки що продовжує надходити на український ринок, - відтак, минулого тижня компанії розмитнили 6 тис. тонн дизелю.

За словами одного із великих імпортерів ДП з Угорщини, сигналів про припинення постачань поки що не було, проте така ймовірність існує.

З Угорщини й Словаччини в Україну постачається паливо, яке вироблене з неросійської нафти. Припинення прокачування сировини з "Лукойлу" суттєво зменшує можливості Угорщини й Словаччини виробляти нафтопродукти.

"Якщо в Словаччині виникне дефіцит палива, то вибір, який ринок наповнювати в першу чергу, український чи внутрішній, очевидний. Постачання, швидше за все, до нуля не впадуть, але можуть суттєво зменшитися", — зауважив співрозмовник видання.

Український ринок палива майже не постраждає через скорочення постачань зі Словаччини

За інформацією enkorr, угорська компанія MOL входить у перший десяток постачальників дизпального на український ринок. У I півріччі в Україну було відвантажено 260,7 тис. тонн продукту, що становить 8% від загального обсягу імпорту.

Трейдери вважають, що значного впливу на забезпечення українського ринку палива можливе скорочення або припинення постачань зі Словаччини не чинитиме.

"Є потужні канали залізничних постачань із Польщі й Литви. На півдні також достатньо продукту й логістичних можливостей", — зазначив один із трейдерів.

Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл"

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Україна припинила прокачування нафти російської компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба" на адресу нафтопереробних заводів (НПЗ) MOL, розташованих в Угорщині й Словаччині.

Щорічно на угорський завод у Сазхалобаті надходило близько 2 млн тонн нафти від "Лукойлу", а на Slovnaft у Братиславі — 2,5 млн тонн. Тобто йдеться про 40% обсягів постачань сировини на заводи MOL. Найбільшого удару зазнає словацький завод компанії, адже частка лукойлівської нафти в її переробленні становила 45%.

На цьому тлі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що санкції проти "Лукойлу" можуть призвести до припинення постачань дизпального в Україну.

Разом з тим, Угорщина та Словаччина почали погрожувати міжнародним судом через припинення транзиту нафти через Україну.

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