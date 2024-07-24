Трейдеры предупреждают о риске прекращения поставок ГП из Словакии

Есть возможность прекращения поставок дизельного горючего из Словакии, однако дефицит Украине не угрожает.

Об этом сообщили участники рынка, сообщает enkorr.

Отмечается, что топливо из Венгрии и Словакии пока продолжает поступать на украинский рынок, — на прошлой неделе компании растаможили 6 тыс. тонн дизеля.

По словам одного из крупных импортеров ГП из Венгрии, сигналов о прекращении поставок пока не было, однако такая вероятность существует.

Из Венгрии и Словакии в Украину поставляется топливо, произведенное из нероссийской нефти. Прекращение прокачки сырья из "Лукойла" существенно уменьшает возможности Венгрии и Словакии производить нефтепродукты.

"Если в Словакии возникнет дефицит топлива, то выбор, какой рынок наполнять в первую очередь, украинский или внутренний, очевиден. Снабжение, скорее всего, до нуля не упадет, но может существенно уменьшиться", — отметил собеседник издания.

Украинский рынок топлива почти не пострадает из-за сокращения поставок из Словакии

По информации enkorr, венгерская компания MOL входит в первый десяток поставщиков дизтоплива на украинский рынок. В I полугодии в Украину отгружено 260,7 тыс. тонн продукта, что составляет 8% от общего объема импорта.

Трейдеры считают, что значительное влияние на обеспечение украинского рынка топлива возможное сокращение или прекращение поставок из Словакии не будет оказывать.

"Есть мощные каналы железнодорожных поставок из Польши и Литвы. На юге также достаточно продукта и логистических возможностей", — отметил один из трейдеров.

Украина прекратила транзит нефти российской компании "ЛУКойл"

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Украина прекратила прокачку нефти российской компании "ЛУКойл" из-за нефтепровода "Дружба" в адрес нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) MOL, расположенных в Венгрии и Словакии.

Ежегодно на венгерский завод в Сазхалобате поступало около 2 млн тонн нефти от "Лукойла", а на Slovnaft в Братиславе — 2,5 млн тонн. То есть, речь идет о 40% объемов поставок сырья на заводы MOL. Наибольший удар наносит словацкий завод компании, ведь доля лукойловской нефти в ее переработке составляла 45%.

На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что санкции против "Лукойла" могут привести к прекращению поставок дизтоплива в Украину .

Вместе с тем Венгрия и Словакия начали угрожать международным судом из-за прекращения транзита нефти через Украину.

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