Украинские дроны бьют по россиянам наиболее эффективными санкциями. На этой неделе Служба Безопасности взорвала сразу четыре нефтебаза россиян. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт напоминает, что нынешние атаки далеко не первые. «Дроны спецслужб, в частности СБУ, системно уничтожает нефтегазовые мощности врага, которые являются важнейшими для бюджета россиян. Подчиненные Малыша уже совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах. А то, что «дроновые санкции» против российского нефтеперерабатывающего комплекса являются одними из самых эффективных, признают и западные аналитики и пресса», - считает Загородний.

Политолог акцентирует, что в пораженные нефтебазы снабжали топливом российскую армию в Украине. « Пожары на нефтебазах были настолько масштабны, что российские власти вынуждены были признать результативность ударов. В частности, это сделал губернатор Ростовской области, а уже позже о ходе тушения начали отчитываться во вражеском МЧС. Тот случай, когда скрыть пожар, который виден на многие километры вокруг, просто невозможно. Нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее тоже до сих пор не погашены», - подчеркивает эксперт.

«Пока западная пресса оценивает долгосрочный эффект от новых американских санкций введенных на прошлой неделе, россияне вынуждены тушить свежие санкции. На какое НПЗ или нефтебазу украинские дроны сбросят новый пакет, думаю увидим в ближайшее время», - резюмирует политолог.