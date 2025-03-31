Зміни до ПСО та потреби в імпорті: головні новини ринку газу наприкінці березня

В останні дні березня Україна поступово завершує цьогорічний опалювальний сезон, що став значним викликом в умовах початку третього року повномасштабної війни. Окремі регіони вже оголосили про завершення опалювального сезону, інші планують найближчим часом. До прикладу, Київ розпочав відключення споживачів від тепла 24 березня. Як найбільшому місту, Києву потрібно близько тижня для повного відключення будинків від теплопостачання.

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Україна пройшла цей опалювальний сезон без відключень, навіть лютий, коли ситуація була на межі критичної після російських масованих обстрілів українських газовидобувних об’єктів. Запаси газу в сховища та оперативне залучення імпортного ресурсу "Нафтогазом" допомогли стабілізувати ситуацію.

Наразі відбір газу з підземних сховищ ще здійснюється, однак обсяги відбору неухильно скорочуються — до 12-13 мільйонів кубометрів на добу в останні дні. Очікується, що найближчими днями або тижнями Україна припинить відбір газу зі сховищ та розпочне сезон закачування газу в рамках підготовки до наступної зими.

Потреби в імпорті

Україна вже розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону. Враховуючи невисокі запаси газу в підземних сховищах та пошкоджений видобуток газу, головним питанням є скільки газу країні необхідно імпортувати до початку наступної зими?

Цифри доволі різні, однак найбільш реалістичною на сьогодні є оцінка «Нафтогазу», як компанії, що є головним постачальником для різних категорій споживачів, в тому числі побутових та виробників тепла.

Україна має імпортувати 4,5-4,6 мільярди кубометрів природного газу до початку наступного опалювального сезону, 1 листопада 2025 року. Про це повідомив член правління Групи Нафтогаз Дмитро Абрамович на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства 26 березня.

За його словами, компанія укладає контракти на квітень, травень та наступні місяці, як приклад чого ми бачили співпрацю "Нафтогазу" та польської Orlen щодо контрактування американського LNG для України. Крім того, "Нафтогаз" вже імпортував 800 мільйонів кубометрів природного газу в лютому-березні 2025 року, який також буде використаний на наступний опалювальний сезон.

Зміни до ПСО

Іншою важливою подією кінця березня стали прийняті зміни до Постанови Кабінету міністрів України №222 щодо покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку. Діюча постанова завершується 30 квітня 2025 року і необхідно було продовжити її.

Чутки про зміни, що планувалося внести до механізму ПСО, ходили ще з середини минулого року. Питання, які обговорювалися найчастіше, були включення "Укрнафти", іншого великого державного видобувника природного газу, окрім "Укргазвидобування", до дії ПСО, а також виключення виробників електроенергії з-під дії ПСО або хоча б збільшення цін на виробництво електроенергії з газу.

Після тривалих обговорень впродовж березня, Кабмін таки схвалив нову редакцію Постанови, продовживши дію ПСО на газовому ринку до 31 жовтня 2025 року. Ймовірно, перед початком наступного опалювального сезону в жовтні механізм ПСО може бути переглянуто ще раз, залежно від ситуації, яка складеться на той час, перш за все, скільки газу вдасться накопичити в сховищах до наступного опалювального сезону.

"Укрнафту" таки зобов’язали продавати природний газ власного видобутку для НАК "Нафтогаз України" з квітня по жовтень 2025 року за фіксованою ціною 12 000 грн/тис. кубометрів.

Крім того, було підвищено ціни на природний газ для виробників, що виробляють електроенергію з природного газу – до 14 000 – 18 000 грн/тис. кубометрів.