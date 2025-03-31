Изменения в ПСО и потребности в импорте: главные новости рынка газа в конце марта

В последние дни марта Украина постепенно завершает отопительный сезон, который стал значительным вызовом в условиях начала третьего года полномасштабной войны. Отдельные регионы уже объявили о завершении отопительного сезона, другие планируют в ближайшее время. К примеру, Киев приступил к отключению потребителей от тепла 24 марта. Как крупнейшему городу, Киеву нужно около недели для полного отключения домов от теплоснабжения.

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Украина прошла этот отопительный сезон без отключений, даже февраль, когда ситуация была на грани критической после российских массированных обстрелов украинских газодобывающих объектов. Запасы газа в хранилища и оперативное привлечение импортного ресурса "Нефтегазом" помогли стабилизировать ситуацию.

Отбор газа из подземных хранилищ еще осуществляется, однако объемы отбора неуклонно сокращаются — до 12-13 миллионов кубометров в сутки в последние дни. Ожидается, что в ближайшие дни или недели Украина прекратит отбор газа из хранилищ и начнет сезон закачки газа в рамках подготовки к следующей зиме.

Потребности в импорте

Украина уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Учитывая невысокие запасы газа в подземных хранилищах и поврежденную добычу газа, главным вопросом является, сколько газа стране необходимо импортировать до начала следующей зимы?

Цифры довольно разные, однако наиболее реалистичная на сегодняшний день оценка «Нафтогаза», как компании, являющейся главным поставщиком для разных категорий потребителей, в том числе бытовых и производителей тепла.

Украина должна импортировать 4,5-4,6 млрд кубометров природного газа до начала следующего отопительного сезона, 1 ноября 2025 года. Об этом сообщил член правления Группы Нафтогаз Дмитрий Абрамович на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 26 марта.

По его словам, компания заключает контракты на апрель, май и последующие месяцы, как пример чего мы видели сотрудничество "Нефтегаза" и польской Orlen по контракту американского LNG для Украины. Кроме того, "Нефтегаз" уже импортировал 800 миллионов кубометров природного газа в феврале-марте 2025 года, который также будет использован на следующий отопительный сезон.

Изменения в ПСО

Другим важным событием конца марта стали принятые изменения в Постановление Кабинета министров Украины №222 о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка. Действующее постановление завершается 30 апреля 2025 г. и необходимо было продлить его.

Слухи об изменениях, которые планировалось внести в механизм ПСО, ходили еще с середины прошлого года. Часто обсуждаемые вопросы были включение "Укрнафты", другого крупного государственного добытчика природного газа, кроме "Укргаздобычи", в действие ПСО, а также исключение производителей электроэнергии из-под действия ПСО или хотя бы увеличение цен на производство электроэнергии из газа.

После длительных обсуждений в течение марта Кабмин одобрил новую редакцию Постановления, продлив действие ПСО на газовом рынке до 31 октября 2025 года. Предположительно, перед началом следующего отопительного сезона в октябре механизм ПСО может быть пересмотрен еще раз, в зависимости от ситуации, которая сложится к тому времени, прежде всего, сколько газа удастся накопить в хранилищах до следующего отопительного сезона.

"Укрнафту" обязали продавать природный газ собственной добычи для НАК "Нафтогаз Украины" с апреля по октябрь 2025 года по фиксированной цене 12 000 грн/тыс. кубометров.

Кроме того, были повышены цены на природный газ для производителей, производящих электроэнергию из природного газа, – до 14 000 – 18 000 грн/тыс. кубометров.