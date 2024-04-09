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30% покупок українці роблять в кредит – експерти розповіли про відновлення споживчого кредитування
З початку повномасштабного вторгнення банки обмежили можливості з покупки товарів у кредит, але зараз споживче кредитування прагне вийти на довоєнний рівень.
За даними НБУ на 1 березня 2024 року портфель банківських кредитів фізичним особам складав 230,9 млрд грн, що на 12,1% більше ніж на алогічну дату минулого року. Для порівняння згадаємо об'єм кредитів фізособам на 1 березня 2022 року, адже тоді він ще відображав довоєнну динаміку - тоді заборгованість клієнтів по виданих кредитах складала 255,6 млрд грн. Це означає, що в цілому ринок кредитування ще повністю не відновився.
За даними одного з найбільших маркетплейсів, інтернет-магазину ROZETKA, у 2023 році рівень кредитування техніки повернувся до рівня 2021 року. Це відбулося після значного падіння у 2022 році. Представники інтернет-магазину стверджують, що зараз українці знову почали активно купувати в кредит техніку та електроніку.
За даними RОZETKA, більше, ніж у 2021 році, стали купувати в кредит у 2023 році такі категорії товарів:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- роботи-пилососи (на 50% частіше);
- акумуляторні пилососи (на 57% частіше);
- бойлери (на 38% частіше);
- мультиварки (на 35% частіше);
- морозильні камери (на 23% частіше).
"Кредитування буде зростати й далі, адже ми спостерігаємо зростання долі кредитів в нетипових для кредитування категоріях – одяг, взуття та аксесуари, товари для дому", – коментують експерти ROZETKA.
Тетяна Віканова, СЕО "Фінансовий брокер", говорить, що зараз частка кредитів у загальному обсязі продажів сягає рівня 30%, а на момент початку відродження споживчого кредитування вона була всього 5%. При цьому до 24 лютого 2024 року частка кредитних продажів сягала 45%.
"Є тенденція змін у пропорціях карткові розстрочки/паперові кредити. До повномасштабного вторгнення в структурі кредитних продажів карткові розстрочки займали 25%, а на сьогодні пішло зростання більше ніж у 2 рази", – каже Віканова.
Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, додає, що на кредитування загалом сильно впливає ситуація в країні. До повномасштабного вторгнення пропорція кредитів у магазинах та оплати частинами в онлайні складала близько 70% та 30% відповідно. Зараз співвідношення змінилося на користь оплати частинами, на них припадає 70% кредитів, в той час як на кредити у магазинах - 30%.
Окрім того зростає й термін, на який покупці оформлюють розстрочку. За даними ПриватБанку зараз українці найчастіше оформляють розстрочку на 9 місяців. При цьому за останній рік середній строк розстрочки, яку оформляють клієнти через ПриватБанк, зріс приблизно на 1 місяць, тобто зараз клієнти виплачують вартість товарів за 10 платежів. Хоча загалом на банківському ринку доступні програми, які дозволяють оформити покупку з оплатою частинами від 2 до 25 платежів.