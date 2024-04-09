30% покупок украинцы делают в кредит – эксперты рассказали о возобновлении потребительского кредитования

С начала полномасштабного вторжения банки ограничили возможности по покупке товаров в кредит, но сейчас потребительское кредитование стремится выйти на довоенный уровень.

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По данным НБУ на 1 марта 2024 года портфель банковских кредитов физическим лицам составлял 230,9 млрд грн, что на 12,1% больше чем на алогичную дату в прошлом году. Для сравнения вспомним объем кредитов физлицам на 1 марта 2022 года, ведь тогда он еще отражал довоенную динамику – тогда задолженность клиентов по выданным кредитам составляла 255,6 млрд грн. Это означает, что в целом рынок кредитования полностью не восстановился.

По данным одного из крупнейших маркетплейсов интернет-магазина ROZETKA, в 2023 году уровень кредитования техники вернулся к уровню 2021 года. Это произошло после значительного падения в 2022 году. Представители интернет-магазина утверждают, что с араз украинцы снова начали активно покупать в кредит технику и электронику.

По данным RОZETKA, больше, чем в 2021 году, стали покупать в кредит в 2023 году следующие категории товаров:

работы-пылесосы (на 50% чаще);

аккумуляторные пылесосы (на 57% чаще);

бойлеры (на 38% чаще);

мультиварки (на 35% чаще);

морозильные камеры (на 23% чаще).

"Кредитование будет расти и дальше, ведь мы наблюдаем рост доли кредитов в нетипичных для кредитования категориях – одежда, обувь и аксессуары, товары для дома", – комментируют эксперты ROZETKA.

Татьяна Виканова, СЕО "Финансовый брокер", говорит, что сейчас доля кредитов в общем объеме продаж достигает уровня 30%, а к моменту начала возрождения потребительского кредитования она была всего 5%. При этом к 24 февраля 2024 года доля кредитных продаж достигала 45%.

"Есть тенденция изменений в пропорциях карточные рассрочки/бумажные кредиты. До полномасштабного вторжения в структуре кредитных продаж карточные рассрочки занимали 25%, а сегодня пошел рост более чем в 2 раза", – говорит Виканова.

Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay, добавляет, что на кредитование сильно влияет ситуация в стране. До полномасштабного вторжения пропорция кредитов в магазинах и оплаты по частям в онлайне составляла около 70% и 30% соответственно. Сейчас соотношение изменилось в пользу оплаты частями, на них приходится 70% кредитов, в то время как на кредиты в магазинах – 30% .