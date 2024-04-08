Товар в кредит или рассрочку: как банки и торговые сети восстанавливают и меняют кредитные сервисы

Купить товары в кредит или рассрочку – распространенная практика среди украинцев. С начала полномасштабного вторжения банки ограничили возможности по покупке товаров в кредит, но сейчас потребительское кредитование стремится выйти на довоенный уровень.

В 2023 году Национальный банк постепенно снижал учетную ставку и банки, соответственно, также снижали ставки по кредитам. Это повлияло на оживление кредитования не только бизнеса, но и населения. Речь идет прежде всего о потребительском кредитовании.

Начало полномасштабного вторжения существенно повлияло на многие процессы в банковском секторе. Так, банки полностью приостановили программы по оплате товаров по частям или в кредит, происходило аннулирование кредитных лимитов по карточкам. Сейчас банки и маркетплейсы постепенно возобновляют кредитование в ритейле и говорят о немалом росте спроса на потребительское кредитование.

По данным НБУ на 1 марта 2024 года портфель банковских кредитов физическим лицам составлял 230,9 млрд грн, что на 12,1% больше, чем на алогическую дату прошлого года. Для сравнения вспомним объем кредитов физлицам на 1 марта 2022 года, ведь тогда он еще отражал довоенную динамику – тогда задолженность клиентов по выданным кредитам составляла 255,6 млрд грн. Это означает, что в целом рынок кредитования полностью не восстановился.

Какая сейчас ситуация

По данным одного из крупнейших маркетплейсов интернет-магазина ROZETKA, в 2023 году уровень кредитования техники вернулся к уровню 2021 года. Это произошло после значительного падения в 2022 году. Представители интернет-магазина утверждают, что с араз украинцы снова начали активно покупать в кредит технику и электронику.

По данным RОZETKA, больше, чем в 2021 году, стали покупать в кредит в 2023 году следующие категории товаров:

работы-пылесосы (на 50% чаще);

аккумуляторные пылесосы (на 57% чаще);

бойлеры (на 38% чаще);

мультиварки (на 35% чаще);

морозильные камеры (на 23% чаще).

"Кредитование будет расти и дальше, ведь мы наблюдаем рост доли кредитов в нетипичных для кредитования категориях – одежда, обувь и аксессуары, товары для дома", – комментируют эксперты ROZETKA.

Татьяна Виканова, СЕО "Финансовый брокер", говорит, что сейчас доля кредитов в общем объеме продаж достигает уровня 30%, а к моменту начатого возрождения потребительского кредитования она была всего 5%. При этом к 24 февраля 2024 года доля кредитных продаж достигала 45%.

Есть тенденция перемен в пропорциях карточные рассрочки/бумажные кредиты. До полномасштабного вторжения в структуре кредитных продаж карточные рассрочки занимали 25%, а на сегодняшний день пошел рост более чем в 2 раза Татьяна Виканова СЕО "Финансовый брокер"

Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay, добавляет, что на кредитование сильно влияет ситуация в стране. До полномасштабного вторжения пропорция кредитов в магазинах и оплаты по частям в онлайне составляла около 70% и 30% соответственно. Сейчас соотношение изменилось в пользу оплаты частями, на них приходится 70% кредитов, в то время как на кредиты в магазинах – 30% .

Кроме того, растет и срок, на который покупатели оформляют рассрочку. По данным ПриватБанка сейчас украинцы чаще всего оформляют рассрочку на 9 месяцев . При этом за последний год средний срок рассрочки, которую оформляют клиенты через ПриватБанк, вырос примерно на 1 месяц, то есть сейчас клиенты выплачивают стоимость товаров за 10 платежей. Хотя в целом на банковском рынке доступны программы, позволяющие оформить покупку с оплатой частями от 2 до 25 платежей.

Насколько это удобный инструмент

Руслан Дорошенко, начальник отдела управления и развития дополнительными сервисами сети Фокстрот, объяснил, что с начала войны сервисы к редитирование вернули до 80% от довоенного уровня , и это хороший результат. Это удалось благодаря возобновлению работы банков в этом направлении, появлению новых игроков в карточном кредитовании, которые с началом войны начали разрабатывать и запускать продукты для своих клиентов, и конечно – спросом данной услуги среди потребителей.

"Потребительское кредитование – это очень простой и доступный инструмент для решения срочных задач, когда покупатель не готов потратить сразу собственные сбережения. Хотя понятно, что для сети это недешевый инструмент", – говорит Дорошенко.

Товары в рассрочку и кредит выгодны не только покупателям, но и магазинам, если они удачно балансируют между периодом оплаты и стоимостью кредитов.

Кредит на 3 месяца выгоднее, чем на 12 месяцев. Чем больше кредитный период, тем меньше доход получает магазин, потому что по сути за кредит платит продавец товара. В то же время кредит увеличивает товарооборот магазина за счет дополнительной продажи товаров. Алексей Миропольский Коммерческий директор RozetkaPay,

Сергей Макаренко, руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка, рассказывает, что сейчас потребители расширяют спектр применения программ потребительского кредитования. То есть если раньше потребительское кредитование использовалось преимущественно в магазинах электроники, то сейчас оно пригодится во время страхования, покупки обуви и одежды, подписки на развлекательные ресурсы, онлайн курсы и образовательные программы, спортивные клубы и т.д.

"Объемы кредитования, несмотря на продолжение военных действий и оккупацию части территории Украины и перемещение населения не просто вышли на уровень 2021 года, а уже давно его превысили. Этому способствовали не только запрос населения, но и наша политика – значительные увеличения лимитов, увеличение сроков, постоянные совместные акционные активности с производителями и продавцами и т.д.", – добавляет Макаренко.

Роман Олейник, начальник управления по развитию бизнеса ПУМБ, напоминает, что после 24 февраля услуга "Оплачивайте частями" была полностью остановлена, а постепенно восстанавливаться она начала только летом 2023 года.

"Клиенты ПУМБ, в отличие от других банков, оформляя рассрочку могут забрать покупку не уплачивая в этот день. Первый платеж необходимо будет произвести в течение месяца со дня приобретения товара. На сайте ПУМБ клиент может просчитать на финансовом калькуляторе сумму ежемесячного платежа. Сумма рассрочки составляет от 500 до 100 тыс. грн. Термин "Уплачивайте по частям" – от 2 до 24 месяцев (срок, на который можно оформить рассрочку, определяет магазин-продавец товара)", – объясняет Олейник.

Эксперты отмечают, что сейчас банки максимально упрощают процесс получения рассрочок. Купить товар в кредит и оформить эту услугу можно не только в магазине, но и при покупке онлайн, просто выбрав соответствующую опцию.

Кредитные перспективы

Использование кредитных программ в торговых сетях и маркетплейсах позволяет продавцам увеличить средний чек и существенно экономить на эквайринге. К тому же при наличии кредитования магазины не имеют ограничений по операционному "банковскому дню", имеют возможность делать продажи даже при выключении электроэнергии, экономят время клиентов.

Алексей Миропольский добавляет, что по их прогнозам в ближайшее время будет набирать популярность именно онлайн-кредитование без какой-либо привязки к банковским отделениям. Это гораздо удобнее для покупателя, а оценка его кредитоспособности будет все больше опираться на кредитную историю, предварительный скоринг (определение вероятности возврата кредита) и заранее определенные банками кредитные лимиты на того или иного клиента.

В ПриватБанке считают, что категории товаров и услуг, которые можно оплатить в кредит или рассрочку, будут расширяться, а оплату частями покупатели будут воспринимать как удобный метод оплаты, а не как классический кредит. Тем более что плата по современным программам рассрочки от банков часто почти символична.