Товар в кредит або розстрочку: як банки та торгові мережі відновлюють та змінюють кредитні сервіси

Купити товари в кредит чи розстрочку – розповсюджена практика серед українців. З початку повномасштабного вторгнення банки обмежили можливості з покупки товарів у кредит, але зараз споживче кредитування прагне вийти на довоєнний рівень.

У 2023 Національний банк поступово знижував облікову ставку й банки, відповідно, також знижували ставки за кредитами. Це вплинуло на пожвавлення кредитування не лише бізнесу, а й населення. Йдеться насамперед про споживче кредитування.

Початок повномасштабного вторгнення суттєво вплинув на багато процесів у банківському секторі. Так, банки повністю призупинили програми по оплаті товарів частинами або у кредит, відбувалося анулювання кредитних лімітів по карткам. Зараз банки та маркетплейси поступово відновлюють кредитування у ритейлі й вже говорять про чимале зростання попиту на споживче кредитування.

За даними НБУ на 1 березня 2024 року портфель банківських кредитів фізичним особам складав 230,9 млрд грн, що на 12,1% більше ніж на алогічну дату минулого року. Для порівняння згадаємо об'єм кредитів фізособам на 1 березня 2022 року, адже тоді він ще відображав довоєнну динаміку - тоді заборгованість клієнтів по виданих кредитах складала 255,6 млрд грн. Це означає, що в цілому ринок кредитування ще повністю не відновився.

Яка зараз ситуація

За даними одного з найбільших маркетплейсів, інтернет-магазину ROZETKA, у 2023 році рівень кредитування техніки повернувся до рівня 2021 року. Це відбулося після значного падіння у 2022 році. Представники інтернет-магазину стверджують, що зараз українці знову почали активно купувати в кредит техніку та електроніку.

За даними RОZETKA, більше, ніж у 2021 році, стали купувати в кредит у 2023 році такі категорії товарів:

роботи-пилососи (на 50% частіше);

акумуляторні пилососи (на 57% частіше);

бойлери (на 38% частіше);

мультиварки (на 35% частіше);

морозильні камери (на 23% частіше).

"Кредитування буде зростати й далі, адже ми спостерігаємо зростання долі кредитів в нетипових для кредитування категоріях – одяг, взуття та аксесуари, товари для дому", – коментують експерти ROZETKA.

Тетяна Віканова, СЕО "Фінансовий брокер", говорить, що зараз частка кредитів у загальному обсязі продажів сягає рівня 30%, а на момент почату відродження споживчого кредитування вона була всього 5%. При цьому до 24 лютого 2024 року частка кредитних продажів сягала 45%.

Є тенденція змін у пропорціях карткові розстрочки/паперові кредити. До повномасштабного вторгнення в структурі кредитних продажів карткові розстрочки займали 25%, а на сьогодні пішло зростання більше ніж у 2 рази Тетяна Віканова СЕО "Фінансовий брокер"

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay, додає, що на кредитування загалом сильно впливає ситуація в країні. До повномасштабного вторгнення пропорція кредитів у магазинах та оплати частинами в онлайні складала близько 70% та 30% відповідно. Зараз співвідношення змінилося на користь оплати частинами, на них припадає 70% кредитів, в той час як на кредити у магазинах - 30% .

Окрім того зростає й термін, на який покупці оформлюють розстрочку. За даними ПриватБанку зараз українці найчастіше оформляють розстрочку на 9 місяців . При цьому за останній рік середній строк розстрочки, яку оформляють клієнти через ПриватБанк, зріс приблизно на 1 місяць, тобто зараз клієнти виплачують вартість товарів за 10 платежів. Хоча загалом на банківському ринку доступні програми, які дозволяють оформити покупку з оплато частинами від 2 до 25 платежів.

Наскільки це зручний інструмент

Руслан Дорошенко, начальник відділу управління та розвитку додатковими сервісами мережі Фокстрот, пояснив, що з початку великої війни сервіси к редитування повернули до 80% від довоєнного рівня , і це гарний результат. Це вдалося завдяки відновленню роботи банків у цьому напрямку, появі нових гравців в картковому кредитуванні, які з початком війни почали розробляти й запускати продукти для своїх клієнтів, і звісно – через попит даної послуги серед споживачів.

"Споживче кредитування – це дуже простий і доступний інструмент для розв'язання термінових задач, коли покупець не готовий витратити одразу власні заощадження. Хоча зрозуміло, що для мережі – це недешевий інструмент", – каже Дорошенко.

Товари в розстрочку й кредит вигідні не лише для покупців, а й для магазинів, якщо вони вдало балансують між періодом оплати та вартістю кредитів.

Кредит на 3 місяці більш вигідний, ніж на 12 місяців. Чим більший кредитний період, тим менший дохід отримує магазин, бо по суті за кредит платить продавець товару. Водночас кредит збільшує товарообіг магазина коштом додаткового продажу товарів Олексій Миропольський Комерційний директор RozetkaPay,

Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, розповідає, що зараз споживачі розширюють спектр застосування програм споживчого кредитування. Тобто якщо раніше споживче кредитування використовувалося переважно в магазинах електроніки, то зараз воно стає у нагоді під час страхування, покупки взуття та одягу, підписки на різні розважальні ресурси, онлайн курси та освітні програми, спортивні клуби тощо.

"Об’єми кредитування, попри продовження військових дій та окупації частини території України й переміщення населення не просто вийшли на рівень 2021 року, а вже давно його перевищили. Цьому сприяли не тільки запит населення, а і наша політика – значні збільшення лімітів, збільшення строків, постійні спільні акційні активності з виробниками й продавцями тощо", – додає Макаренко.

Роман Олійник, начальник управління з розвитку бізнесу ПУМБ, нагадує, що після 24 лютого послуга "Сплачуйте частинами" була повністю зупинено, а поступово відновлюватися вона почала лише влітку 2023 року.

"Клієнти ПУМБ, на відміну від інших банків, оформлюючи розстрочку можуть забрати покупку не сплачуючи в цей день. Перший платіж необхідно буде зробити протягом місяця з дня придбання товару. На сайті ПУМБ клієнт може прорахувати на фінансовому калькуляторі суму щомісячного платежу. Сума розстрочки становить від 500 до 100 тис. грн. Термін "Сплачуйте частинами" – від 2 до 24 місяців (строк, на який можна оформити розстрочку, визначає магазин-продавець товару)", – пояснює Олійник.

Експерти зазначають, що зараз банки максимально спрощують процес отримання розстрочок. Купити товар в кредит й оформити цю послугу можна не лише в магазині, а й при покупці товарі онлайн, просто обравши відповідну опцію.

Кредитні перспективи

Використання кредитних програм у торгових мережах та на маркетплейсах дозволяє продавцям збільшити середній чек та суттєво економити на еквайрингу. До того ж за наявності кредитування, магазини не мають обмежень по операційному "банківському дню", мають можливість робити продажі навіть під час вимкнення електроенергії, економлять час клієнтів.

Олексій Миропольський додає, що за їхніми прогнозами найближчим часом набиратиме популярності саме онлайн-кредитування без будь-якої прив'язки до банківських відділень. Це набагато зручніше для покупця, а оцінка його кредитоспроможності все більше спиратиметься на кредитну історію, попередній скоринг (визначення ймовірності повернення кредиту) та заздалегідь визначені банками кредитні ліміти на того чи іншого клієнта.

У ПриватБанку вважають, що категорії товарів і послуг, які можна оплатити у кредит або розстрочку і надалі будуть розширюватись, а оплату частинами покупці сприйматимуть як зручний метод оплати, а не як класичний кредит. Тим паче що плата за сучасними програмами розстрочки від банків часто є майже символічною.