Лучшие финансовые директора
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Рейтинг «Лучшие финансовые директора»

Рейтинг «Лучшие финансовые директора»

Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» проводит свой традиционный рейтинг лучших финансовых директоров крупнейших компаний страны. 

Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-30 лучших финансовых директоров. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Вы также можете предложить участника рейтинга. Для этого нужно выслать редакции фотографию учасника, указать точное название его должности и ответить на вопросы анкеты. После проверки критериев участник будет добавлен.

Предложить нового учасника
Рейтинг
Номинант
1
Дмитрий Рыбальченко
Октава Капитал
Дмитрий Рыбальченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 29
2
Любомир Коцюмбас
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
3
Максим Палий
Укрпошта
Максим Палий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
4
Наталья Шевченко
Vodafone Украина
Наталья Шевченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
5
Людмила Колисецкая
Инго Украина
Людмила Колисецкая
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
6
Елена Сабарина
Альфа Страхование
Елена Сабарина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
7
Наталья Барановская
Дарница
Наталья Барановская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
8
Валентина Дячук
Тедис Украина
Валентина Дячук
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
9
Вадим Кунцевич
Датагруп
Вадим Кунцевич
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
10
Борис Долгушин
Киевстар
Борис Долгушин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
11
Николай Иванинив
Укрзализныця
Николай Иванинив
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
12
Анна Самарина
Приватбанк
Анна Самарина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
13
Наталия Шепитько
Сингента Украина
Наталия Шепитько
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
14
Андрей Оксенюк
Ciklum 
Андрей Оксенюк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
15
Юрий Рубиш
Терра Фуд
Юрий Рубиш
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
16
Дмитрий Сережин
Альфа-Банк
Дмитрий Сережин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
17
Тарас Проць
ОТП Банк
Тарас Проць
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
18
Дмитрий Макаренко
Stada Ukraine
Дмитрий Макаренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
19
Светлана Грухаль
Mars Украина
Светлана Грухаль
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
20
Дмитрий Грищенко
Фармак
Дмитрий Грищенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
21
Руслан Какурин
Лемтранс
Руслан Какурин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
22
Артем Резниченко
Global Spirits
Артем Резниченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
23
Мария Царенко
PepsiCo в Украине
Мария Царенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
24
Майя Василенко
IDS Borjomi Ukraine
Майя Василенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
25
Евгений Цыганков
HD-Group
Евгений Цыганков
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
26
Евгений Николайчук
TECHIIA холдинг
Евгений Николайчук
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
27
Елена Фесина
EVO.company
Елена Фесина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
28
Андрей Ткаченко
Чумак
Андрей Ткаченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
29
Дмитрий Тузов
1+1 media
Дмитрий Тузов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
30
Дмитрий Мирополец
Dolphi-Ukraine
Дмитрий Мирополец
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
31
Ирина Левковская
группа "Ковальская"
Ирина Левковская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
32
Виталий Копич
Winner Group Ukraine
Виталий Копич
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
33
Валерий Макейчик
robota.ua
Валерий Макейчик
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
34
Артем Дубовецкий
Jooble
Артем Дубовецкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
35
Константин Школяренко
ПУМБ
Константин Школяренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
36
Сергей Рожок
EPAM Systems
Сергей Рожок
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
37
Александр Потапенко
UFuture
Александр Потапенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
38
Юлия Селиверстова
СК Allianz Украина
Юлия Селиверстова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
39
Людмила Беркович
СК АСКА
Людмила Беркович
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
40
Юрий Кваша
СК Универсальная
Юрий Кваша
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
41
Ирина Кульгинская
СГ ТАС
Ирина Кульгинская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
42
Елена Федотова
УСГ & Глобус
Елена Федотова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
43
Василий Колесник
Коммерческий Индустриальный Банк
Василий Колесник
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
44
Марина Панина
сеть супермаркетов VARUS
Марина Панина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
45
Виктория Капелюшная
МХП
Виктория Капелюшная
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
46
Ольга Бабанина
Нибулон
Ольга Бабанина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
47
Анастасия Усачова
Кернел
Анастасия Усачова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
48
Светлана Новик
MTI Group
Светлана Новик
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
49
Марина Пашкур
ЦУМ Киев
Марина Пашкур
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
50
Лилия Воленко
линия магазинов EVA
Лилия Воленко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
51
Нина Орловская
Новус Украина
Нина Орловская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
52
Виктория Кострома
Fozzy Group
Виктория Кострома
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
53
Юрий Тарасенко
Эльдорадо
Юрий Тарасенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
54
Виктор Гладкий
Астарта-Киев
Виктор Гладкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
55
Светлана Дрыгуш
Метро Кэш энд Керри Украина
Светлана Дрыгуш
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
56
Александр Богородов
McDonald's Ukraine
Александр Богородов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
57
Ирина Однорог
Везерфорд Украина
Ирина Однорог
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
58
Иван Капустин
Велта
Иван Капустин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
59
Татьяна Ткаченко
ETG. UA, независимый провайдер энергии
Татьяна Ткаченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
60
Татьяна Грязнова
YASNO
Татьяна Грязнова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
61
Виталий Дороган
ДК "Укрнефтебурение"
Виталий Дороган
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
62
Ирина Евец
Укрнафта
Ирина Евец
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
63
Жанна Китаева
Смарт-Холдинг
Жанна Китаева
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
64
Алексей Телицын
JTI Украина
Алексей Телицын
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
65
Клаус Нильсен Ростхоф
Carlsberg Ukraine
Клаус Нильсен Ростхоф
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
66
Олег Тымкив
ДТЭК
Олег Тымкив
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
67
Ольга Сильчин
MAY-Ukraine
Ольга Сильчин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
68
Анна Солодовник
Джонсон и Джонсон Украина
Анна Солодовник
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
69
Ирина Нестеренко
корпорация "Биосфера"
Ирина Нестеренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
70
Юлия Науменко
Unilever Украина
Юлия Науменко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
71
Наталия Уткина
Henkel в Украине
Наталия Уткина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
72
Александр Зозуля
P&G Ukraine
Александр Зозуля
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
73
Алехандро Дайан
Нестле Украина
Алехандро Дайан
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
74
Дмитрий Буга
корпорация "Оболонь"
Дмитрий Буга
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
75
Сергей Кузьменко
Интерпайп
Сергей Кузьменко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
76
Сергей Пличко
АрселорМиттал Кривой Рог
Сергей Пличко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
77
Юлия Данкова
группа "Метинвест"
Юлия Данкова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
78
Игорь Кублицкий
Континентал Фармерз Групп
Игорь Кублицкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
79
Роман Забула
Agrii Ukraine
Роман Забула
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
80
Евгений Чернов
группа BioNorma
Евгений Чернов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
81
Елена Дунина
Corteva Agriscience в Украине
Елена Дунина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
82
Александр Ильин
Укравит
Александр Ильин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
83
Андрей Мельситов
Оптимусагро Трейд
Андрей Мельситов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0