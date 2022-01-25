Рейтинг «Лучшие финансовые директора»
Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» проводит свой традиционный рейтинг лучших финансовых директоров крупнейших компаний страны.
Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-30 лучших финансовых директоров. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
Вы также можете предложить участника рейтинга. Для этого нужно выслать редакции фотографию учасника, указать точное название его должности и ответить на вопросы анкеты. После проверки критериев участник будет добавлен.
Рейтинг
Номинант
1
Октава Капитал
Дмитрий Рыбальченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 29
2
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
3
Укрпошта
Максим Палий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 2
4
Vodafone Украина
Наталья Шевченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
5
Инго Украина
Людмила Колисецкая
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
6
Альфа Страхование
Елена Сабарина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
7
Дарница
Наталья Барановская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
8
Тедис Украина
Валентина Дячук
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
9
Датагруп
Вадим Кунцевич
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
10
Киевстар
Борис Долгушин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
11
Укрзализныця
Николай Иванинив
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
12
Приватбанк
Анна Самарина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
13
Сингента Украина
Наталия Шепитько
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
14
Ciklum
Андрей Оксенюк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
15
Терра Фуд
Юрий Рубиш
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 1
16
Альфа-Банк
Дмитрий Сережин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
17
ОТП Банк
Тарас Проць
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
18
Stada Ukraine
Дмитрий Макаренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
19
Mars Украина
Светлана Грухаль
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
20
Фармак
Дмитрий Грищенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
21
Лемтранс
Руслан Какурин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
22
Global Spirits
Артем Резниченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
23
PepsiCo в Украине
Мария Царенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
24
IDS Borjomi Ukraine
Майя Василенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
25
HD-Group
Евгений Цыганков
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
26
TECHIIA холдинг
Евгений Николайчук
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
27
EVO.company
Елена Фесина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
28
Чумак
Андрей Ткаченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
29
1+1 media
Дмитрий Тузов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
30
Dolphi-Ukraine
Дмитрий Мирополец
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
31
группа "Ковальская"
Ирина Левковская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
32
Winner Group Ukraine
Виталий Копич
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
33
robota.ua
Валерий Макейчик
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
34
Jooble
Артем Дубовецкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
35
ПУМБ
Константин Школяренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
36
EPAM Systems
Сергей Рожок
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
37
UFuture
Александр Потапенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
38
СК Allianz Украина
Юлия Селиверстова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
39
СК АСКА
Людмила Беркович
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
40
СК Универсальная
Юрий Кваша
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
41
СГ ТАС
Ирина Кульгинская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
42
УСГ & Глобус
Елена Федотова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
43
Коммерческий Индустриальный Банк
Василий Колесник
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
44
сеть супермаркетов VARUS
Марина Панина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
45
МХП
Виктория Капелюшная
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
46
Нибулон
Ольга Бабанина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
47
Кернел
Анастасия Усачова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
48
MTI Group
Светлана Новик
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
49
ЦУМ Киев
Марина Пашкур
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
50
линия магазинов EVA
Лилия Воленко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
51
Новус Украина
Нина Орловская
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
52
Fozzy Group
Виктория Кострома
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
53
Эльдорадо
Юрий Тарасенко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
54
Астарта-Киев
Виктор Гладкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
55
Метро Кэш энд Керри Украина
Светлана Дрыгуш
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
56
McDonald's Ukraine
Александр Богородов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
57
Везерфорд Украина
Ирина Однорог
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
58
Велта
Иван Капустин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
59
ETG. UA, независимый провайдер энергии
Татьяна Ткаченко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
60
YASNO
Татьяна Грязнова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
61
ДК "Укрнефтебурение"
Виталий Дороган
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
62
Укрнафта
Ирина Евец
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
63
Смарт-Холдинг
Жанна Китаева
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
64
JTI Украина
Алексей Телицын
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
65
Carlsberg Ukraine
Клаус Нильсен Ростхоф
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
66
ДТЭК
Олег Тымкив
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
67
MAY-Ukraine
Ольга Сильчин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
68
Джонсон и Джонсон Украина
Анна Солодовник
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
69
корпорация "Биосфера"
Ирина Нестеренко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
70
Unilever Украина
Юлия Науменко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
71
Henkel в Украине
Наталия Уткина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
72
P&G Ukraine
Александр Зозуля
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
73
Нестле Украина
Алехандро Дайан
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
74
корпорация "Оболонь"
Дмитрий Буга
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
75
Интерпайп
Сергей Кузьменко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
76
АрселорМиттал Кривой Рог
Сергей Пличко
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
77
группа "Метинвест"
Юлия Данкова
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
78
Континентал Фармерз Групп
Игорь Кублицкий
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
79
Agrii Ukraine
Роман Забула
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
80
группа BioNorma
Евгений Чернов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
81
Corteva Agriscience в Украине
Елена Дунина
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
82
Укравит
Александр Ильин
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
83
Оптимусагро Трейд
Андрей Мельситов
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0