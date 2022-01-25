Рейтинг «Лучшие финансовые директора»

Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» проводит свой традиционный рейтинг лучших финансовых директоров крупнейших компаний страны.

Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-30 лучших финансовых директоров. Финалисты рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Вы также можете предложить участника рейтинга. Для этого нужно выслать редакции фотографию учасника, указать точное название его должности и ответить на вопросы анкеты. После проверки критериев участник будет добавлен.