МПС LEO и IBOX BANK выступили партнерами конференции UAFIN.TECH 2021

8 декабря в КВЦ «Парковый» прошла четвертая ежегодная конференция UAFIN.TECH: Challenge the future. Партнерами самого масштабного финтех-события Украины выступили международная платежная система LEO и транзакционный банк IBOX BANK. Конференция была посвящена цифровым технологиям и инновационным финансам. Программа ивента включала панельные дискуссии, формат speetch и public talk от самых успешных игроков финтех-рынка.

"Ежегодно UAFIN.TECH собирает лидеров финтех-рынка со всего мира. В этот раз своим опытом делились руководители разных направлений банковского и финансового сектора из Дании, Америки, Грузии, Китая и других стран. Такие мероприятия — это концентрат знаний и опыта, развитых в совершенно разных системах. МПС LEO и IBOX BANK на UAFIN.TECH 2021 поделились своими первыми шагами в проектах киберспорта и понимании метавселенной. Мы уверены, что эта тема еще не раз станет поводом для дискуссии на международном уровне", — прокомментировала CEO международной платежной системы LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Алена Шевцова приняла участие в панельной дискуссии "Диджитализация креативной экономики" вместе с представителями компаний Matercard, Blockchain Art, CCLOAN и Mozgi Entertainment. В ходе разговора обсудили будущее NFT и блокчейна, фэшн-коллаборации бизнеса и дизайнеров, первые шаги киберспортивной команды LeoGaming и возможности в метавселенной.

Напомним, международная платежная система LEO создала собственную киберспортивную команду LeoGaming по дисциплине CS:GO. В этом декабре вместе с Mastercard и дизайнером Катериной Квит МПС LEO разработала капсульную коллекцию для геймеров.