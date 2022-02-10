Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Финансы
Дата публикации

НБУ назвал IBOX Bank одним из наиболее прибыльных банков 2021 года

НБУ назвал IBOX Bank одним из наиболее прибыльных банков 2021 года

Согласно данным Национального банка Украины IBOX Bank вошел в топ банков Украины, которые получили в 2021 году самую высокую прибыль. По итогам года транзакционный банк полного цикла IBOX Bank получил 480,2 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщила пресс-служба IBOX Bank.

За минувший год кредитно-инвестиционный портфель показал прирост в 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Таким образом, финансовые показатели по итогам прошедшего года по сравнению с 2020 годом выросли на 378%.

Напомним, в прошлом году IBOX Bank продолжил расширять сеть отделений, выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с партнером Moneyveo. Совместно с Visa запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В декабре 2021 года IBOX BANK запустил мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.

Также в прошлом году банк начал прием платежей в пользу лицензиатов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

Напомним, в конце 2021 года IBOX Bank запустил собственное мобильное приложение.