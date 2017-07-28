Страховой агент "Государство": Почему украинцы не хотят страховать свое жилье

Три серьезных взрыва в жилых домах Киева за месяц, трое погибших, непоправимые разрушения. По меньшей мере, 77 человек, нуждающихся в новом жилье.

Все затраты, как обычно, возьмет на себя государство. Хотя теоретически, ситуация могла быть менее экстренной и затратной для бюджета — достаточно, чтобы разрушенные в результате несчастного случая квартиры были просто застрахованы.

Что сейчас представляет собой рынок страхования имущества и пользуются ли таким видом защиты от финансовых потерь украинцы — выясняло Delo.UA.

Классика страхования

По данным domik.ua средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве приближается к $1 000 за кв. м. В разрушенном доме в Голосеевском районе было 17 квартир. Никто из жильцов трехэтажного дома застрахован не был.

"При взрыве газа, как правило, происходит тотальный ущерб — это стандартный страховой случай. Такой риск включен в базовое покрытие при страховании имущества, которое включает страхование от пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов. Если квартира, в которой произошло такое событие, была застрахована, то владелец может рассчитывать на выплату страхового возмещения. Страховая сумма устанавливается договором, но она не может превышать рыночной стоимости квартиры", — рассказывает андеррайтер СК Uniqua Александра Ляховская.

По данным Нацкомфинуслуг в I квартале этого года рост страховых премий (то есть взносов клиентов страховых компаний) в сегменте "страхование огневых рисков и стихийных бедствий" составил 112%. Плюс 722,8 млн грн квартал к кварталу. Вместе с тем, показательными эти цифры назвать трудно. Страховщики подчеркивают: физлица страхуют свое имущество, в том числе и от огневых угроз, очень редко. По сути, весь рынок единолично формируют корпоративные страховальщики.

"Эта цифра — это объемы всего рынка страхования от огневых рисков. Они более чем на 90% обеспечиваются корпоративным сегментом — то есть это страхование имущества предприятий, а не граждан. За весь 2016 год объем платежей по розничному страхованию (касается только физлиц — прим. ред.) от огневых рисков составил около 260 млн грн, вместе с другими рисками имущественного страхования розничный сегмент — это менее 1 млрд грн" — говорят в компании АСКА.

Как поясняет, заместитель начальника департамента розничных продаж АСК "ИНГО Украина" Наталья Луценко, юрлица, генерирующие большую часть страховых премий, — это зачастую крупные торговцы, которые страхуют не только складские помещения, офисы и проч., а и товары, как на складе, так и в обороте. Второй момент — недвижимость, которая выступает залогом по кредиту — по закону такие объекты нужно страховать в обязательном порядке.

Варианты и цены

Страхование физлиц в Украине — это, по сути, только десятая часть рынка. Валовые страховые премии (с учетом посредников-перестраховщиков) по всем видам страховок в первом квартале составили 10,896 млрд грн. Как отмечают в компании АСКА, если говорить о страховании недвижимости, чаще всего украинцы покупают не полноценные программы страховой защиты жилья, а экспресс-защиту в дополнение к другим финансовым продуктам — например, банковским или к страховке КАСКО.

"При наличии документов, подтверждающих факт пожара (взрыва), событие будет признано страховым и клиент получит выплату. Однако сейчас гораздо чаще клиенты выражают желание страховать имущество (квартиры) по экспресс-страхованию, где страховая сумма не устанавливается на базе рыночной или действительной стоимости квартиры. В связи с этим выплата осуществляется в лимите страховой суммы и не покрывает реальные убытки, понесенные клиентом", — рассказывают в СК "Провидна".

При экспресс-формате страхования клиенту, как правило, дают на выбор несколько фискированных сумм или рассчитывают их в зависимости от метража квартиры и качества ремонта в ней. В классическом страховании выплаты напрямую зависят от рыночной стоимости квартиры на момент наступления страхового случая. Перед тем как заключить договор, менеджеры страховой компании проводят осмотр квартиры и опись имущества страховальщика.

Экспресс-страхование обойдется клиенту намного дешевле, чем полноценная страховка. В целом минимальные страховые экспресс-платежи с расчетом на одномесячный полис составляют в этой модели 50-70 грн. Но в зависимости от варианта страхования, годовые затраты могут быть и меньшими.

"Стоимость полиса зависит от размера страховой суммы, уровня франшизы, места страхования, условий выплаты страхового возмещения и прочих параметров. В среднем, комплексное страхование квартиры в классе экономжилья будет составлять 2 500 грн в год. По продуктам экспресс-страхования на фиксированные незначительные страховые суммы платеж составит примерно 250-500 грн/год", — говорят в СК Uniqua.

Ненужная страховка

По словам Александра Мельничука из компании PZU Украина, в условиях, когда годовая страховка трехкомнатной квартиры может стоить 500-800 грн, цена — это явно не главная причина низкого спроса на страхование жилья в Украине. Проблема — в низкой культуре страхования среди украинцев и слабом уровне популяризации подобных услуг, как самими страховщиками, так и государством.

"Ежедневно в Украине происходит более 250 событий, наносящих ущерб жилью. Среди них есть и катастрофические. Ответственность за благосостояние пострадавших берет на себя государство, которое частично или полностью компенсирует убытки за счет специальных фондов. Мотивацию в плане страхования имущества это не формирует", — говорит Александр Мельничук.

С одной стороны, граждане понимают: что бы ни случилось, им всегда на выручку придет государство, с другой — они не доверяют страховым компаниям, которые не особо разъясняют широким массам сам принцип страхования имущества, начиная от стоимости полиса и заканчивая порядком страховых выплат.

"Клиент порой даже не знает, что можно застраховать и от каких рисков: сколько это стоит и как рассчитывается сумма страхового возмещения. Второй момент: навязанные продукты страхования от компании с нехорошей репутацией на рынке. Третье: условия страхования прописаны таким образом, что клиент вряд ли получит выплату страхового возмещения. Естественно из-за такого негативного опыта, в страхование никто не верит", — рассказывает Александра Ляховская из СК Uniqua.

Страховые компании при этом сами не особо заинтересованы в том, чтобы популяризировать услуги по страхованию жилья. Им выгоднее работать с востребованными программами автострахования КАСКО и ОСАГО, вместо того, чтобы вкладывать деньги в серьезное продвижение других услуг. Как рассказывают в агентстве страхового маркетинга iMark, за последние 10 лет в Украине не было ни одной по-настоящему масштабной рекламной кампании в этом секторе. Ситуация осложнилась в последние 2 года вместе с экономическими проблемами в стране. Теперь продвигать эту услугу еще сложнее

"У наших граждан есть стереотип, что страхование квартиры — это очень дорого. Люди проводят параллели со страхованием авто по КАСКО и думают, что защита жилья обойдется еще дороже — квартира стоит больше, чем автомобиль. О том, что тарифы на страхование жилья на порядок ниже, чем в случае с авто, население не знает. К тому же исследования показывают, что многие украинцы воспринимают страхование жилья как еще один обязательный платеж сродни оплате коммунальных услуг", — поясняют в агентстве.

Украина вне мировых традиций

Украинский опыт в плане страхования жилья сильно расходится с мировой практикой. По словам Александра Мельничука из компании PZU, например, в Литве страхование недвижимости — это одна из самых востребованных услуг на рынке. Как уточняет Александра Ляховская из Uniqa, в некоторых странах страхование жилья — это законодательная норма, установленная государством.

"Во Франции страхование имущества от пожара и стихии — это обязательный вид страхования. Румыния в результате постоянных наводнений тоже перешла на обязательное страхование жилья от стихийных явлений. В Украине — это добровольный вид страхования. У нас нет специальных социальных программ страхования, например, по защите имущества в сельских районах или в районах с частыми стихийными явлениями. Ущерб в результате природных катастроф пока возмещается за счет государственного или местных бюджетов", — говорит Ляховская.

В агентстве iMark приводят пример Германии, где страхование жилой недвижимости регулируется "Законом о совместных домовладениях". Согласно закону в "декларации о разделе имущества" содержится описание необходимых видов страхования для здания в целом и земельного участка под ним. Кроме этого, указано, какие именно жильцы (собственники или арендаторы) должны заключать договора страхования и следить за их актуальностью. Отвечает за все это избранный жильцами председатель совета совместного домовладения по аналогии с нашими ОСББ.

Украина пока не особо стремится перенимать иностранный опыт. Граждане же не сильно воодушевляются катастрофами своих соотечественников, понимая, что государство по-прежнему остается, по сути, бесплатным страховым агентом для своих граждан. Хотя возможность удешевить связанные с этим госзатраты, переложив их на частный сектор, у государства все же есть.