У 12 банков есть три дня, чтобы выполнить требования НБУ по капиталу

Второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте НБУ

По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, из второй двадцатки банков 7 банков не нуждались в докапитализации, еще 12 — предоставили программы докапитализации. Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным до завершения процесса диагностики.

Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными.

Напомним, диагностику топ-20 банков регулятор провел в 2015 году. В этом году была проведена проверка 40 банков поменьше. Остальные банки НБУ проверит до конца сентября 2017 года.