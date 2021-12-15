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Тип
PR
Категория
Финансы
Дата публикации

Украинские трейдеры будут отстаивать честь страны на World Trading Cup ’21, который состоится на платформе Binomo

Украинские трейдеры будут отстаивать честь страны на World Trading Cup ’21, который состоится на платформе Binomo

World Trading Cup '21 – это призовой фонд с общей суммой более 1 000 000 долл. США, более 2600 наград, 10 лиг, 11 премий и 2 соревнования. Трейдеры из разных уголков мира будут отстаивать честь своих стран во время крупнейшего в истории соревнования на международной трейдинговой платформе Binomo.

С 13 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. Binomo проводит World Trading Cup ’21. Участники будут получать баллы за торговлю на платформе и проверять свои позиции в таблице лидеров.

На первом этапе трейдеры посоревнуются с участниками из собственной лиги стран (всего 10 лиг). Это увеличивает вероятность занять одну из призовых позиций, которых на WTC ’21 в общей сложности более 2600. Лучшие трейдеры своих лиг встретятся в международном финале, чтобы завоевать главный приз и защитить честь своей страны.

Состоятся два соревнования одновременно: Спринты и Ежедневное 50. Каждый может стать участником одного или обоих соревнований одновременно.

Ежедневное 50

        Баллы начисляются за первые 50 сделок дня; баллы за успешные сделки удваиваются.

        Конкурс длится 28 дней, и 100 лучших участников каждой лиги получают призы и возможность попасть в Финал, где они будут соревноваться за 10 призов.

        Три лучших трейдера этого конкурса поделят призовой фонд в размере 60 000 долл. США.

Спринты

        Баллы в спринтах начисляются за объем сделок; баллы за успешные сделки удваиваются.

●       Длительность каждого спринта составляет одну неделю. Запланированы четыре национальных спринта с 20 призами и финал с 10 высшими наградами. Чтобы трейдеры имели больше возможностей подняться на вершину, они входят в одну из двух групп в каждой лиге в зависимости от своего статуса на платформе. 

        Три лучших трейдера Финала поделят призовой фонд в размере 100 000 долл. США. Суперприз – BMW серии 3 (50 000 долл. США будут внесены на реальный счет победителя).

Участие в соревновании могут принимать только пользователи Binomo с реальными учетными записями.

Призы тройки лучших трейдеров каждого соревнования в каждой лиге засчитываются на реальный счет Binomo.

Трейдеры, которые займут 4-е место и низшие места, получат безрисковые сделки.

Узнать больше можно на вебсайте WTC ’21 или на трейдинговой платформе Binomo.

О Binomo

Binomo – одна из ведущих мировых платформ FTT, стартовавшая в 2014 году. Сервис предлагает торговлю более 70 активами, демо-счет для отработки безопасных, готовых к внедрению стратегий, более 100 статей в Справочном центре и чат со службой поддержки. У Binomo есть приложения для всех популярных мобильных операционных систем.

Binomo — член Финансовой комиссии категории А, работает в более чем 130 странах и ежедневно помогает почти 1 миллиону активных трейдеров работать на финансовом рынке. Турниры – это особенность платформы Binomo, где ежегодно происходит более 300 событий.

Узнать больше можно на веб-сайте Binomo.